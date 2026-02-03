Anchipurac propone una experiencia bajo las estrellas por el Día de los Enamorados

En el marco del Día de los Enamorados, Anchipurac organiza una experiencia nocturna especialmente diseñada para celebrar la fecha desde una propuesta que integra ciencia, arte, naturaleza y gastronomía local. La actividad se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 21:00hs en el Centro de Formación Ambiental Anchipurac, ubicado en Calle 5 y Pelegrini al pie del cerro Parkinson (Rivadavia).

Subsecretaría de Trabajo Nueva reunión entre el Gobierno sanjuanino y la empresa de seguridad que desvinculó a 118 empleados: continuarán las negociaciones

La experiencia comenzará con una visita guiada por el interior del edificio, adaptada a la temática astronómica y al recorrido nocturno. La propuesta permite conocer el espacio desde otra perspectiva, destacando su arquitectura sustentable y su vínculo con el entorno natural.

La noche continuará con una observación astronómica mediante telescopios y una charla especialmente adaptada a la ocasión, que invita a reflexionar sobre el universo y la importancia del cuidado del ambiente. A su vez, podrán disfrutar de música en vivo de la mano del violinista Esteban Ferres, de una degustación de vinos y chocolates a cargo de la bodega Argus y Kokolate respectivamente.

"Esta propuesta permite conocer el espacio desde otra perspectiva, destacando su arquitectura sustentable y su vínculo con el entorno natural. Así también, como la oportunidad de vivir un 14 de febrero diferente y memorable junto a las estrellas", indicaron desde la organización.

La entrada tendrá un costo de $15.000 para adultos y $12.500 para menores de hasta 17 años. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio web www.turismoencontexto.com, donde encontrarán el detalle completo del evento. Para más información o consultas, se encuentra disponible el contacto 264-5429117.