Cambios en el DNI y el pasaporte: quiénes deben realizar los nuevos documentos y sus medidas de seguridad

Luego de las informaciones difundidas a nivel nacional, el Ministerio de Gobierno de la provincia, a través del Registro Civil, indicó sobre las modificaciones en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y pasaportes argentinos, que entraron en vigencia el 1 de febrero de 2026. En ese contexto, indicaron qué documentos siguen siendo válidos, quiénes deben realizar los nuevos y las medidas de seguridad que incorporaron.

"Estas actualizaciones incorporan mejoras tecnológicas y nuevos estándares internacionales de seguridad con el objetivo de fortalecer la protección de los datos personales, prevenir falsificaciones y optimizar los controles de identidad", indicaron desde el organismo. Y sostuvieron que, la medida busca garantizar documentos más seguros, confiables y eficientes, tanto para su utilización dentro del territorio nacional como en el exterior, además de asegurar compatibilidad con los sistemas de control migratorio de otros países.

Nuevo DNI electrónico

El nuevo Documento Nacional de Identidad es una tarjeta de policarbonato multicapas, con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto. Incorpora tecnología NFC (comunicación de campo cercano), que permite leer los datos acercando el documento a dispositivos móviles o lectores compatibles, facilitando la validación de identidad digital.

El diseño incluye iconografía identificatoria de DNI electrónico y elementos representativos de la identidad nacional, como la escarapela argentina enmarcando el retrato, tres estrellas representando el orgullo nacional, símbolo internacional de documento electrónico de viaje, bandera nacional, el mapa bicontinental de la Argentina, el Sol de Mayo y detalles geográficos como glaciares. Además, contará con imagen láser cambiante y estampado táctil, lo que incrementa significativamente los niveles de seguridad.

La validez del documento será de 15 años desde su emisión. Los excombatientes de Malvinas mantendrán su leyenda distintiva. Asimismo, el DNI funcionará como documento de viaje válido dentro del Mercosur.

El chip sin contacto almacenará de forma encriptada la misma información visible en la tarjeta —datos filiatorios, fotografía y firma— junto con el resumen criptográfico de la impresión dactilar, reforzando la seguridad y autenticidad del documento.

Más allá de este nuevo DNI, los anteriores seguirán vigentes, por lo que, sólo deberán hacer el trámite de cambio quienes tengan que actualizar el documento porque el anterior se venció.

Nuevo Pasaporte

En cuanto al pasaporte argentino, las nuevas versiones contarán con 34 páginas y una hoja de datos personales de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que aporta mayor resistencia física y dificulta la falsificación.

Además, incorporarán medidas de seguridad mejoradas, como hologramas renovados, impresión en iris, ventanas transparentes y superficies táctiles. El documento incluirá un chip sin contacto que almacenará datos personales y biométricos —como la imagen facial del titular— de manera encriptada.

El diseño mantendrá el color azul marino del Mercosur, con detalles en dorado y el mapa de América del Sur, destacando el territorio argentino, las Islas Malvinas y la Antártida. Cada libreta poseerá una identificación única e irrepetible compuesta por tres letras y seis números.

La vigencia continuará siendo de 10 años para mayores de 18 años y de 5 años para menores de edad.

Validez de documentos actuales

El Registro Civil informa que tanto los DNI como los pasaportes emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de estas disposiciones conservarán su plena validez y podrán utilizarse normalmente hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de realizar renovaciones anticipadas, salvo que futuras normativas establezcan lo contrario.

Estas medidas se enmarcan en el proceso de modernización permanente que lleva adelante el Registro Nacional de las Personas, con el compromiso de mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la seguridad documental y brindar mayores garantías a la ciudadanía en materia de identificación y viajes internacionales.

Para solicitar turno en el Registro Civil se puede hacer a través de Cidi en dos modalidades:

- WhatsApp al 264 459-2201

- Web oficial

Los turnos se solicitan sólo para trámites identificatorios:

- DNI común

- Pasaporte común

Trámites que no requieren turno:

- DNI y pasaporte exprés (sujeto a la capacidad operativa de cada Delegación).

- Solicitudes de partidas de Nacimiento, Matrimonio, Unión Convivencial y Defunción.