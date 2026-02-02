lunes 2 de febrero 2026

Información útil

Anteción familias: ya reciben documentación de Docentes Auxiliares Integradores para obtener el acompañamiento

Desde este lunes 2 de febrero y hasta el 30 de abril inclusive, las familias que requieran apoyo en el sistema educativo, pueden realizar este trámite para solventar parte del pago del DAI.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dai

A través del Programa de Fortalecimiento a la Inclusión Educativa, impulsado por la Subsecretaría de Promoción Social, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano habilitó el período de inscripción para que las familias con integrantes con discapacidad, en edad escolar, puedan acceder a subsidios destinados a cubrir parcialmente los costos de Docentes Auxiliares Integradores (DAI) y Acompañantes Terapéuticos.

La medida está orientada a garantizar el acceso y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, cuando su trayectoria escolar requiere acompañamiento específico. La gestión del subsidio se realiza por única vez en el año y los interesados deberán presentar la documentación correspondiente en la Mesa de Entradas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ubicada en el primer piso, Núcleo 2 del Centro Cívico. El plazo se extenderá desde este lunes 2 de febrero hasta el 30 de abril inclusive, en el horario de 7 a 13:30.

Los subsidios tienen carácter mensual y cubrirán un período de hasta 10 meses, comprendido entre marzo y diciembre, correspondiente al ciclo lectivo 2026. El monto está establecido según nomenclador y tiene como objetivo solventar parcialmente los gastos que demanda la inclusión educativa. Si bien la solicitud es realizada por cada familia, mediante una cesión formal firmada por los responsables del estudiante, el pago se efectiviza de manera directa al Docente Auxiliar Integrador, quien podrá desempeñarse en hasta dos casos, siempre que sean en turnos diferentes.

Entre la documentación requerida se encuentra una nota dirigida al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, solicitando el subsidio; fotocopia del DNI y certificación negativa de ANSES del solicitante y de todo su grupo familiar; recibo de sueldo de madre, padre o tutor legal; y constancia negativa de obra social y coseguro, en caso de corresponder. También se deberá presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o constancia del inicio del trámite, junto con diagnóstico e informes médicos actualizados.

En aquellos casos en los que no se cuente con el CUD, se exigirá, además del diagnóstico, una solicitud indicada por médico especialista y un informe evaluativo o evolutivo del gabinete de Educación que solicite la derivación y el acompañamiento del DAI, con fecha vigente. A esto se suma un certificado de inscripción de la institución educativa a la que asiste el estudiante, donde consten el año y el turno.

Respecto del docente propuesto, se deberá acompañar curriculum vitae, fotocopia de DNI, copia del título o analítico legalizado, constancia de CBU certificada por entidad bancaria —no se aceptarán CVU de plataformas virtuales—, constancia de inscripción en ARCA actualizada, certificado de antecedentes y planilla prontuarial. En el caso de estudiantes avanzados de carreras afines, como Psicopedagogía, Psicología, Ciencias de la Educación, Educación Inclusiva o profesorados vinculados a la educación, deberán presentar certificado analítico que acredite al menos el 80% de la carrera aprobada, emitido y legalizado por la institución correspondiente, además del resto de los requisitos exigidos.

Una vez presentado el expediente, el perfil del Docente Auxiliar Integrador sugerido deberá ser evaluado y aprobado por el Ministerio de Educación, organismo encargado de verificar la idoneidad, antecedentes y certificaciones. Recién tras esa aprobación el DAI podrá comenzar a desempeñar sus funciones. Según lo establecido en la resolución N° 0236 del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, sólo se permitirá un único cambio de docente de apoyo, el cual podrá incorporarse hasta el 30 de junio de 2026.

Desde el Ministerio aclararon que, en caso de presentar la documentación fuera del plazo estipulado, el subsidio se otorgará a partir del mes en que se realice la solicitud. Para realizar consultas o recibir mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 4306072 y 4306075.

Temas
