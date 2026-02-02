lunes 2 de febrero 2026

Lamentable

Video: filmaron a un camionero tirando líquidos cloacales a un costado de una ruta en Albardón

Las imágenes muestran a un camión atmosférico descargando residuos cloacales a cielo abierto. El hecho generó preocupación en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
OLOR

Un video que comenzó a circular en redes sociales generó indignación y repudio entre vecinos de Albardón. Las imágenes muestran a un camionero arrojando líquidos cloacales en plena vía pública, a la vera de una ruta.

Las imágenes fueron registradas por un hombre que transitaba por la zona y captó el momento en que el conductor de un camión atmosférico descargaba material proveniente de cloacas directamente sobre el suelo, sin ningún tipo de control ni medidas sanitarias. Durante la filmación, el testigo le recriminó la conducta, mientras que el camionero respondió con gestos.

Según muestran las imágenes, los residuos fueron vertidos a cielo abierto, lo que implica un potencial riesgo sanitario y ambiental, además de un fuerte impacto por los olores y la posible contaminación del entorno.

Tras la difusión del material audiovisual, vecinos manifestaron su preocupación y reclamaron la intervención de las autoridades competentes, solicitando controles más estrictos y sanciones para este tipo de prácticas que ponen en riesgo la salud pública y el medio ambiente.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo denuncias formales ni actuaciones por parte de organismos municipales o provinciales. Sin embargo, el video continúa circulando ampliamente en redes sociales y podría derivar en investigaciones administrativas o judiciales.

Temas
