En Mar del Plata

Milei cantó con Fátima Florez y después se presentó en la Derecha Fest: "Se les viene la noche a los zurdos"

A lo largo de la noche el Presidente visitó el teatro donde se presenta “Fátima Universal”, saludó a sus seguidores y llamó a dar “la batalla cultural”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Milei recorrió la noche de Mar del Plata y cantó el Rock del gato junto a Fátima Florez.

Milei recorrió la noche de Mar del Plata y cantó el "Rock del gato" junto a Fátima Florez.

El presidente Javier Milei pasó una noche de martes movida en Mar del Plata, como parte del “Tour de la Gratitud”. Allí, aprovechó para ir a ver el show de Fátima Florez y, de paso, se subió al escenario para cantar “Rock del gato”. Después, se presentó en la Derecha Fest.

Apenas empezó el espectáculo titulado Fátima Universal, el presidente de la Nación fue ovacionado por el público que llenó el Teatro Roxy. Además, volvieron a aplaudirlo cuando la capocópica destacó su presencia.

image

El momento más esperado por todos los presentes ocurrió hacia el final del espectáculo. Tal como estaba anunciado, el mandatario apareció en escena junto a la humorista y, después de un jocoso ida y vuelta, comenzó a cantar el mencionado hit de los Ratones Paranoicos. Luego, el Mandatario presentó su interpretación musical acompañado por un baile de su exnovia.

Más tarde, llegó a la Derecha Fest, donde brindó un encendido discurso ante militantes y simpatizantes del liberalismo, con fuertes mensajes contra la izquierda y en defensa de su modelo económico. En ese marco, afirmó que “se les viene la noche a los zurdos” y celebró el respaldo popular a sus políticas.

Durante su exposición, Milei sostuvo que existe un hartazgo social frente a las recetas tradicionales y aseguró que el mensaje que se escucha en la calle es claro: “La gente dice basta de empobrecernos”. En ese sentido, remarcó que su gestión ya dio pruebas de que “el liberalismo es superior”, tanto en términos económicos como morales.

El mandatario también apeló a un tono más ideológico y simbólico al afirmar que “las aguas se separan cada vez más entre justos y pecadores”, en alusión al escenario político y cultural que atraviesa el país.

image

Según explicó, su gobierno representa un quiebre definitivo frente a lo que definió como décadas de decadencia impulsadas por el estatismo.

Finalmente, Milei hizo referencia a los foros internacionales y aseguró que “Davos es un lugar para dar batalla por las almas”, al plantear que la discusión no es solo económica, sino también cultural y filosófica. De ese modo, ratificó su intención de llevar el debate liberal a todos los ámbitos, tanto dentro como fuera de la Argentina.

Las actividades del Presidente ocurren tras la caravana que encabezó este lunes en el denominado “Tour de la Gratitud”. El libertario, junto a su hermana Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja, recorrieron las calles Avellaneda y Güemes para acercarse a la militancia.

Durante esa recorrida, Milei también tomó un megáfono y agradeció el apoyo a La Libertad Avanza en las últimas elecciones nacionales. Además, defendió los proyectos del oficialismo en la previa de las sesiones extraordinarias en el Congreso: “Ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”.

Este martes fue a Mar del Plata donde les habló a sus militantes y adelantó que cumplirá todas sus promesas de campaña antes de mitad de año. “Estamos mandando la reforma tributaria, para que baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer. Y para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”, afirmó.

Fuente: NA / TN

