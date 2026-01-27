Milei llegó al teatro y fue recibido por Fátima Florez en plena calle de Mar del Plata

El presidente Javier Milei arribó este lunes por la noche al Teatro Roxy de Mar del Plata para presenciar y participar del espectáculo Fátima Universal, encabezado por la humorista Fátima Florez . La llegada del mandatario se produjo a las 20:52 y estuvo marcada por un importante despliegue de seguridad en la zona.

Al descender del vehículo que lo trasladó hasta el teatro, Milei fue recibido personalmente por la artista, quien bajó a la calle vestida con el traje que utiliza para su imitación de Lady Gaga. El encuentro se dio frente al público que aguardaba para ingresar a la sala y no pasó desapercibido para los presentes.

image

El jefe de Estado saludó sonriente a quienes lo ovacionaron desde la vereda y fue acompañado hasta el interior del teatro, donde más tarde se ubicó entre los espectadores. Durante su ingreso estuvo junto a su hermana Karina Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016321576434532582&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/vs0K7NBsQf — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 28, 2026

Ya dentro de la sala, el Presidente recibió muestras de apoyo y saludos del público, que no dudó en registrar el momento con sus teléfonos celulares. Milei respondió con gestos y sonrisas, mientras crecía la expectativa por su participación en el show.

image

Horas antes, su presencia en el ensayo general del espectáculo había generado revuelo entre seguidores y curiosos. Tras esa prueba, Fátima Florez habló con la prensa y destacó el desempeño del mandatario arriba del escenario. “La voz le sonó espectacular”, aseguró, y resaltó la naturalidad con la que se integró a la puesta.

La humorista confirmó además que fue Milei quien eligió el tema que interpretará sobre el cierre del espectáculo: Rock del gato, de Los Ratones Paranoicos. “Es una canción de su repertorio y me pareció muy acorde”, explicó, al tiempo que aclaró que si bien ya habían compartido escenario en otras ocasiones, esta fue la primera vez que ensayaron juntos ese tema.

image

Florez también describió el clima del ensayo como distendido y festivo, con una fuerte complicidad entre músicos, técnicos y producción. “Parecía que ensayábamos desde hace mucho tiempo. Todos estaban muy contentos”, señaló.

Durante su paso por Mar del Plata, Milei también encabezó una caminata la noche anterior junto a su hermana Karina, que convocó a decenas de seguidores en la zona de Güemes y Avellaneda. Desde la caja de una camioneta, brindó un breve discurso en el que se refirió a temas como la reforma laboral y la ley penal juvenil.

Consultada sobre si hubo espacio para conversaciones políticas durante el reencuentro, Florez fue categórica y descartó esa posibilidad, al explicar que el tiempo estuvo dedicado exclusivamente al ensayo y a las actividades de cada uno.