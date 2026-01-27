ARCA avanza sobre Ganancias: detectó datos exagerados y envió intimaciones a empresas y empleados

ARCA investiga irregularidades en Ganancias y comenzó a intimar a empresas y empleados por datos "inflados".

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un esquema de control sobre el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025, luego de identificar inconsistencias en las declaraciones presentadas tanto por empresas como por trabajadores en relación de dependencia.

Decisión Milei incluyó la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias

Alerta fiscal La AFA bajo la lupa: ARCA denuncia movimientos irregulares por más de $375 millones

El organismo comenzó a remitir notificaciones masivas tras el cruce de datos del sistema Siradig. Las irregularidades detectadas se concentran en dos ejes principales: empleadores que no realizaron las retenciones que correspondían según los salarios abonados y empleados que declararon deducciones superiores a las permitidas para reducir el monto del impuesto.

Uno de los focos más sensibles del operativo está puesto en las deducciones informadas por los trabajadores, en particular aquellas vinculadas a gastos de indumentaria y equipamiento. ARCA detectó montos que resultan incompatibles con los niveles de ingresos declarados.

“Te sugerimos verificar que no haya ocurrido algún error al cargar los comprobantes”, señalan las comunicaciones enviadas a los contribuyentes. En ese sentido, el organismo recordó que no pueden deducirse gastos de uso no exclusivo laboral —como trajes, camisas, corbatas o carteras— ni tampoco dispositivos como computadoras o teléfonos celulares bajo ese concepto.

Los empleados tienen plazo hasta el 31 de marzo para corregir la información cargada en el Siradig y evitar eventuales sanciones o ajustes posteriores.

Intimaciones a los empleadores

En paralelo, ARCA intimó a empresas que, en función de las remuneraciones abonadas durante 2025, debieron actuar como agentes de retención del impuesto y no lo hicieron.

“Se identificaron relaciones laborales que, por los montos percibidos, se encuentran alcanzadas por el régimen de retención”, indica la notificación oficial. En estos casos, los empleadores deberán realizar la liquidación anual correspondiente y presentar el Formulario F.1359 antes del 30 de abril.

Fuente: NA