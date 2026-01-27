martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia en Bariloche

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Tenía 59 años y tres hijos. Era licenciada en Administración de Empresas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Silvana Garibaldi vacacionaba en Bariloche cuando murió de manera trágica, al golpearse la nuca en una cascada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Lee además
no llevaban casco: padre, hija y nieto iban en moto y murieron al chocar contra un colectivo
Dolor

No llevaban casco: padre, hija y nieto iban en moto y murieron al chocar contra un colectivo
cumbre por la paz: veteranos britanicos y argentinos que pelearon en malvinas escalaron juntos el aconcagua
Ejemplo gigante

"Cumbre por la Paz": veteranos británicos y argentinos que pelearon en Malvinas escalaron juntos el Aconcagua

En una nota con Clarín en el verano 2004, esta licenciada en Administración de Empresas contó que con su marido, Alejandro Vallone (60), que es contador público, veraneaban desde chicos en Pinamar. Actualmente estaban separados.

Tenía tres hijos: Franco, Josefina e Inés, dos de los cuales viven en el exterior. El 28 de febrero iba a cumplir 60 años. "Era una guerrera", la definió una amiga.

Con residencia en un country de Pilar, la mujer acumulaba una larga trayectoria en empresas de consumo masivo y servicios

Trabajó en la Gerencia de Marketing y Desarrollo de negocios de Papelera del Plata, en Arcor División Galletitas y en Kimberley Clark Fem and Personal Care (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay).

También como directora de Desarrollo Comercial de CCR-IRI y de BMC Consulting Group, en Ignis Argentina Medios & Comunicación y en su propia firma, GVD Consulting.

En su perfil de LinkedIn, se definía como "consultora especialista en Estrategia Comercial y Marketing / Gestión de Proyectos. Start up de Negocios".

image

La tragedia en la Cascada Frey

Según se informó oficialmente, Garibaldi sufrió el accidente pasadas las 19 de este lunes en la Cascada Frey, al final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas.

Allí "se habría deslizado en un sector de la cascada, sufriendo un grave accidente", por lo que quienes estaban en el lugar "lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales".

"Lamentablemente la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió", confirmó una de las autoridades del Parque al Diario Río Negro.

"Rápidamente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina, dando aviso a la Fiscalía correspondiente. En el procedimiento también se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares un operador lacustre del Parque Nacional", indicaron.

El operativo finalizó a las 5 de la mañana de este martes con el retiro del cuerpo, autorizado por la fiscal Silvia Paolini.

"El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local", añadieron.

Respecto del lugar donde ocurrió la tragedia, apuntaron que "muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad".

"En esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten. Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima", concluyeron.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

ARCA avanza sobre Ganancias: detectó datos exagerados y envió intimaciones a empresas y empleados

Milei incluyó la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias

ANSES: confirmaron el aumento para jubilados en febrero, ¿en cuánto queda la mínima?

Milei partirá rumbo a Mar del Plata para participar del Derecha Fest

Fue estafado en Chile, pero reaccionó a tiempo, persiguió al delincuente y lo atrapó

La Pampa: un intendente perdió la vida tras ser golpeado por un elemento que perdió un camión en plena ruta

En pleno verano, la Anmat prohibió un protector solar: mirá cuál es

Renunció el titular de Enargas y ya son cinco las salidas en 24 horas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
no llevaban casco: padre, hija y nieto iban en moto y murieron al chocar contra un colectivo
Dolor

No llevaban casco: padre, hija y nieto iban en moto y murieron al chocar contra un colectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido
Un impostor

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

Imagen ilustrativa
Violenta entradera

Dos ladrones atacaron y asaltaron a un vecino de Rawson en la puerta de su casa

Te Puede Interesar

Caso Branka Motors: con récord de denuncias, Defensa al Consumidor llamó a conciliación a 163 afectados
Demanda histórica

Caso Branka Motors: con récord de denuncias, Defensa al Consumidor llamó a conciliación a 163 afectados

Por Juan Ortiz
Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

Varias provincias han enviado dotaciones de bomberos y recursos a Chubut para combatir el fuego (Foto: Infobae)
Entre cenizas y heroísmo

Cara a cara con el infierno: el crudo relato de un bombero sanjuanino que combate el fuego en Chubut

Tras enviar muestras al Malbrán, descartaron casos positivos de la gripe H3N2 en San Juan
Salud

Tras enviar muestras al Malbrán, descartaron casos positivos de la gripe H3N2 en San Juan

El ministro Cúneo Libarona brindó su punto de vista sobre la edad de imputabilidad.
Edad de imputabilidad

Cúneo Libarona: "El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores"