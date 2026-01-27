San Juan bajo el sol: este miércoles las máximas tocarán los 33 °C

El calor típico del verano sanjuanino continuará este miércoles 28 de enero, con una jornada mayormente cálida y sin perspectivas de lluvia, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 21 °C, mientras que la máxima trepará hasta 33 °C.

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con vientos moderados del sudeste que soplarán entre 13 y 22 km/h, proporcionando una sensación térmica ya elevada desde temprano. Hacia la tarde, el sol se impondrá con más fuerza y las temperaturas rondarán en torno al pico anticipado, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

En la noche, la jornada cerrará con un clima cálido, con el termómetro marcando alrededor de 27 °C y condiciones estables que permitirán actividades al aire libre sin mayores complicaciones. El cielo permanecerá con nubes dispersas y el viento soplará desde el este.

Compartí esta nota en redes sociales:







