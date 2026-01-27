martes 27 de enero 2026

Clima de locos

Video: la lluvia y el viento llegaron a Ullum

Las precipitaciones y ráfagas se hicieron sentir en el departamento durante la tarde de este martes, en plena vigencia del alerta amarillo del SMN y mientras se disputa la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las condiciones climáticas comenzaron a cambiar este martes por la tarde en Ullum, donde alrededor de las 16 horas se registraron precipitaciones acompañadas por ráfagas de viento, en el marco del alerta meteorológico vigente para gran parte de la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016236537801793744&partner=&hide_thread=false

Las condiciones ya habían sido anticipadas por el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió un alerta amarilla por lluvias para casi toda la extensión de San Juan durante la tarde y noche de este martes. Según el organismo, el área puede verse afectada por tormentas fuertes, con posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El pronóstico oficial indica además que los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre los 20 y 40 milímetros, con la chance de ser superados de manera puntual. En zonas más elevadas, especialmente cercanas a la cordillera, no se descarta la ocurrencia de granizo o incluso nieve.

Desde los organismos oficiales recomiendan extremar precauciones ante la persistencia de condiciones inestables en las próximas horas.

El estado de las rutas en San Juan, este martes.
Verano

Conocé el estado de las rutas este martes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

