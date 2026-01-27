Video: la lluvia y el viento llegaron a Ullum

Las condiciones climáticas comenzaron a cambiar este martes por la tarde en Ullum, donde alrededor de las 16 horas se registraron precipitaciones acompañadas por ráfagas de viento , en el marco del alerta meteorológico vigente para gran parte de la provincia.

Tras el temporal La frase de un niño de La Bebida que causó gran conmoción: "Que no venga más la lluvia"

El fenómeno se dio mientras se desarrolla la etapa 4 de la Vuelta a San Juan , competencia ciclística que atraviesa ese departamento, por lo que la presencia de lluvia y viento sumó un condimento extra al paso del pelotón por la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016236537801793744&partner=&hide_thread=false Así llegaron la lluvia y el viento a Ullum pic.twitter.com/FXygsXUPlg — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 27, 2026

Las condiciones ya habían sido anticipadas por el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió un alerta amarilla por lluvias para casi toda la extensión de San Juan durante la tarde y noche de este martes. Según el organismo, el área puede verse afectada por tormentas fuertes, con posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El pronóstico oficial indica además que los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre los 20 y 40 milímetros, con la chance de ser superados de manera puntual. En zonas más elevadas, especialmente cercanas a la cordillera, no se descarta la ocurrencia de granizo o incluso nieve.

Desde los organismos oficiales recomiendan extremar precauciones ante la persistencia de condiciones inestables en las próximas horas.