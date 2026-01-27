Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Este martes a primera hora, nuevamente hubo una gresca en el barrio Las Pampas, en Pocito. Un joven de 19 años fue la víctima y terminó malherido tras ser atacado por una persona que portaba un arma de fuego y un cuchillo. El presunto agresor se dio a la fuga, pero ya estaría identificado por la Policía. El caso está siendo investigado en UFI Genérica.

Según informaron fuentes del caso, la víctima, de 19 años e identificada como Facundo Tejada , se dirigió al barrio Las Pampas con la intención de juntarse con una joven. Cuando estaba a la altura de la plaza fue abordado por un sujeto, quien le disparó con una pistola en varias ocasiones, impactando dos proyectiles en su cuerpo, precisamente en la mano y la pierna izquierda.

Cabe destacar que este barrio vuelve a ser noticia de un hecho violento tras el asesinato ocurrido a principios de enero de este 2026.

La agresión fue brutal, ya que Tejada también habría sido apuñalado por el atacante. El cuchillo ensangrentado fue secuestrado por las autoridades y quedó bajo resguardo.

El agresor escapó y ahora es intensamente buscado por las fuerzas policiales. En el hecho comenzó interviniendo la Comisaría 7ma y luego la causa recayó en manos de UFI Genérica.

Sobre el herido se supo que fue trasladado al Hospital Federico Cantoni de Pocito y que se encontraba consciente, por lo que estaría fuera de peligro.