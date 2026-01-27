martes 27 de enero 2026

Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

El violento episodio ocurrió a primera hora de este martes. El presunto agresor ya estaría identificado. Un cuchillo fue secuestrado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan

Este martes a primera hora, nuevamente hubo una gresca en el barrio Las Pampas, en Pocito. Un joven de 19 años fue la víctima y terminó malherido tras ser atacado por una persona que portaba un arma de fuego y un cuchillo. El presunto agresor se dio a la fuga, pero ya estaría identificado por la Policía. El caso está siendo investigado en UFI Genérica.

Según informaron fuentes del caso, la víctima, de 19 años e identificada como Facundo Tejada, se dirigió al barrio Las Pampas con la intención de juntarse con una joven. Cuando estaba a la altura de la plaza fue abordado por un sujeto, quien le disparó con una pistola en varias ocasiones, impactando dos proyectiles en su cuerpo, precisamente en la mano y la pierna izquierda.

Cabe destacar que este barrio vuelve a ser noticia de un hecho violento tras el asesinato ocurrido a principios de enero de este 2026.

La agresión fue brutal, ya que Tejada también habría sido apuñalado por el atacante. El cuchillo ensangrentado fue secuestrado por las autoridades y quedó bajo resguardo.

El agresor escapó y ahora es intensamente buscado por las fuerzas policiales. En el hecho comenzó interviniendo la Comisaría 7ma y luego la causa recayó en manos de UFI Genérica.

Sobre el herido se supo que fue trasladado al Hospital Federico Cantoni de Pocito y que se encontraba consciente, por lo que estaría fuera de peligro.

