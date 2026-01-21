Un joven salió de su casa por cuatro horas y le sustrajeron dinero y electrodomésticos

Delincuentes aprovecharon que el propietario de una vivienda de Rawson se ausentó durante unas cuatro horas y casi la vaciaron. El ataque ocurrió durante la noche y los ladrones escaparon con dinero en efectivo, un televisor y hasta un par de zapatillas.

Esto sucedió en una casa situada sobre calle Lemos al 362, entre Alem y Castaño. Según la denuncia realizada por un joven de apellido Elías, el damnificado se retiró del domicilio cerca de las 20 del lunes último y regresó pasada la medianoche. Alrededor de las 0.30 se encontró con la puerta del fondo violentada y el interior de la vivienda completamente revuelto.

Al revisar la propiedad, el joven advirtió el faltante de un televisor TCL de 43 pulgadas, un par de zapatillas, una garrafa de 15 kilos, un horno eléctrico y una suma cercana a los 800.000 pesos en efectivo que guardaba en la casa, aseguraron fuentes del caso. De acuerdo a lo informado, el inmueble no cuenta con cámaras de seguridad ni con cierre perimetral, lo que habría facilitado el accionar de los delincuentes.

Personal de la Comisaría 24ª intervino en el lugar durante la madrugada, tomó la denuncia y realizó las primeras actuaciones. Los efectivos buscaron testimonios entre vecinos y solicitaron registros de cámaras de seguridad de la zona. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar a los autores del robo.