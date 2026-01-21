miércoles 21 de enero 2026

Rata coluda

Entró a un kiosco, se robó un pack de cigarrillos y la dueña lo escrachó: "¡Atorrante!"

La propietaria de un kiosco de Albardón mostró el rostro de un hombre que se metió a su negocio a robar y lo escrachó en redes sociales. Mirá-

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrón de cigarrillos

Un ladrón fue escrachado por la dueña de un negocio en Albardón que publicó las imágenes de las cámaras de seguridad donde se lo ve entrar y llevarse varios packs de cigarrillos que estaban en el mostrador.

"El que conozca a esta RATA !! pueteenlo de nuetra parte !! Atorrante ,sinverguenza !!", escribió indignada Carina Pasten en Facebook junto al video del delincuente.

En las imágenes se puede ver a un hombre de unos 60 años que entra al local y, muy rápidamente ante la distracción de los vendedores, toma dos packs de cigarrillos que estaban arriba del mostrador y huye. El video data del 18 de enero pero recién este miércoles fue publicado.

