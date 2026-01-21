Entró a un kiosco, se robó un pack de cigarrillos y la dueña lo escrachó: "¡Atorrante!"

Un ladrón fue escrachado por la dueña de un negocio en Albardón que publicó las imágenes de las cámaras de seguridad donde se lo ve entrar y llevarse varios packs de cigarrillos que estaban en el mostrador.
La propietaria de un kiosco de Albardón mostró el rostro de un hombre que se metió a su negocio a robar y lo escrachó en redes sociales. Mirá-
"El que conozca a esta RATA !! pueteenlo de nuetra parte !! Atorrante ,sinverguenza !!", escribió indignada Carina Pasten en Facebook junto al video del delincuente.
En las imágenes se puede ver a un hombre de unos 60 años que entra al local y, muy rápidamente ante la distracción de los vendedores, toma dos packs de cigarrillos que estaban arriba del mostrador y huye. El video data del 18 de enero pero recién este miércoles fue publicado.