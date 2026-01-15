jueves 15 de enero 2026

Ambiente

Dos vecinos de Albardón entregaron voluntariamente casi 40 aves que tenían en cautiverio

Las aves silvestres fueron trasladadas al Parque Faunístico y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia de Paz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rescataron en Albardón 39 aves que estaban en cautiverio.

En el marco de operativos de control y protección de la fauna silvestre, efectivos de la División Policía Rural, en conjunto con personal de Medio Ambiente, llevaron a cabo dos procedimientos en el departamento Albardón, donde vecinos entregaron voluntariamente un total de 39 aves que mantenían en cautiverio.

Imagen ilustrativa
El primer operativo se realizó en Villa Evita, donde los vecinos Solís, de 62 años, y Salina, de 67, hicieron entrega voluntaria de 19 aves silvestres. Entre las especies se encontraban reina mora, benteveo, loro oratinga, jilgueros, boquense, chamuschín y zorzal pardo.

image

En un segundo procedimiento, llevado a cabo en el Barrio San Antonio, un hombre identificado como Figueroa, de 43 años, entregó otras 20 aves. El detalle de las especies incluye tres reinas moras, dos reyes del bosque, un zorzal mandioca, dos diamantes, un tordo renegrino, dos yal, tres chamuschines, un boquense, tres ninfas, un crame (loro) y un tiribia (loro).

Tras las entregas, las aves fueron trasladadas al Parque Faunístico por personal de Ambiente, utilizando una camioneta oficial Toyota Hilux, donde se evaluará su estado y posible reinserción en su hábitat natural.

image

Las actuaciones se encuadran en Expedientes Contravencionales por infracción al artículo 206° de la Ley 941-R, normativa que protege la flora y fauna silvestre. Los involucrados quedaron a disposición del Juzgado de Paz Letrado correspondiente.

