miércoles 7 de enero 2026

Siniestro

Una camioneta de Bomberos cayó a un zanjón en Albardón

El siniestro fue por calle Arenales y ocurrió en la mañana de este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un impactante siniestro vial se registró en la mañana de este miércoles en Albardón, a escasos metros del Cuartel de Bomberos del departamento. Una camioneta Ford Ranger perteneciente a la institución cayó a un zanjón en calle Arenales, luego de que el conductor perdiera el control del rodado por causas que aún se investigan.

Según informaron desde Albardón Noticias, el accidente ocurrió cuando la dotación regresaba de un requerimiento. A apenas 40 metros de arribar a la base, el vehículo -que había sido presentado oficialmente hace pocos días como nueva unidad del cuartel- sufrió un desperfecto o una pérdida de control que derivó en el siniestro.

La posición final de la camioneta fue clave para evitar consecuencias mayores. El rodado quedó suspendido sobre el puente del zanjón, lo que impidió que terminara impactando contra una vivienda particular ubicada en las inmediaciones.

Al momento del hecho, al volante se encontraba el jefe de Cuerpo de Bomberos de Albardón, Rodrigo Tejada. Afortunadamente, el efectivo solo sufrió heridas leves. No obstante, y por estricta precaución, fue trasladado al hospital para recibir atención médica y descartar posibles lesiones internas.

