Una camioneta de Bomberos cayó a un zanjón en Albardón

Un impactante siniestro vial se registró en la mañana de este miércoles en Albardón, a escasos metros del Cuartel de Bomberos del departamento. Una camioneta Ford Ranger perteneciente a la institución cayó a un zanjón en calle Arenales, luego de que el conductor perdiera el control del rodado por causas que aún se investigan.

Tristeza La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

Alarma Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Según informaron desde Albardón Noticias, el accidente ocurrió cuando la dotación regresaba de un requerimiento. A apenas 40 metros de arribar a la base, el vehículo -que había sido presentado oficialmente hace pocos días como nueva unidad del cuartel- sufrió un desperfecto o una pérdida de control que derivó en el siniestro.

La posición final de la camioneta fue clave para evitar consecuencias mayores. El rodado quedó suspendido sobre el puente del zanjón, lo que impidió que terminara impactando contra una vivienda particular ubicada en las inmediaciones.

Al momento del hecho, al volante se encontraba el jefe de Cuerpo de Bomberos de Albardón, Rodrigo Tejada. Afortunadamente, el efectivo solo sufrió heridas leves. No obstante, y por estricta precaución, fue trasladado al hospital para recibir atención médica y descartar posibles lesiones internas.