jueves 8 de enero 2026

Respuesta

La obra clave y el plan del Gobierno para garantizar el agua a los albardoneros tras la rotura del canal

Mientras el bypass provisorio que permite dotar de agua de riego al departamento ya está funcionando trabajan en la contratación de una empresa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mientras el bypass provisorio que permite dotar de agua de riego a Albardón tras la rotura del canal general ya está funcionando, trabajan en la contratación de una empresa para hacer obras definitivas. &nbsp;

Mientras el bypass provisorio que permite dotar de agua de riego a Albardón tras la rotura del canal general ya está funcionando, trabajan en la contratación de una empresa para hacer obras definitivas.

 

Tras la creciente que afectó un tramo del canal general de riego en Albardón el pasado 1 de enero, el Gobierno de San Juan puso en marcha un plan de contingencia que combina obras de emergencia, asistencia a los productores y medidas preventivas para asegurar el abastecimiento de agua y dar previsibilidad al sector productivo del departamento.

Un severo daño estructural en el Canal General Albardón obligó al Departamento de Hidráulica a desplegar un operativo de remediación. Mientras se ejecuta un baipás avanzan con las obras de reconstrucción definitiva.
Obra de urgencia

Hidráulica activó un baipás de emergencia para solucionar la falta de agua en Albardón, tras la rotura del canal
Ante la lluvias y las altas temperaturas, el Ministerio de Salud pidió reforzar las medidas de prevención contra el dengue.
El pedido de las autoridades a los sanjuaninos ante las intensas lluvias

La creciente registrada la semana pasada provocó daños en la infraestructura del canal, lo que motivó una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo provincial. Mientras avanzan las tareas de reconstrucción del tramo afectado, el suministro de agua se mantiene mediante un bypass provisorio que ya se encuentra operativo y que aporta un caudal superior a los 1.000 metros cúbicos por segundo, permitiendo sostener la actividad agrícola sin interrupciones.

image

En paralelo, el Gobierno avanza en el proceso de contratación de una empresa especializada que estará a cargo de la restitución definitiva del canal. El objetivo es normalizar el servicio en el menor plazo posible y brindar mayor seguridad y estabilidad al sistema de riego de la zona.

De manera complementaria, está prevista la ejecución de una obra de defensa en el sector afectado, destinada a reforzar la protección del canal y a prevenir futuros daños ante eventos climáticos similares. Se trata de una intervención largamente solicitada por los productores albardoneros.

image

En el plano de la asistencia, desde el Ministerio de Producción informaron que se encuentra activo el Programa de Contingencias, destinado a productores que hayan sufrido perjuicios como consecuencia de la falta de agua de riego. Los interesados deberán realizar la denuncia correspondiente en la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, ubicada en el cuarto piso, Núcleo 5, del Centro Cívico, o comunicarse a los teléfonos 430-8826 y 430-6645.

Asimismo, se convocó a los productores que cuenten con perforaciones o pozos en condiciones operativas y que puedan colaborar con la suplementación del caudal de riego. Quienes se encuentren en esta situación deberán comunicarse con la mencionada Dirección para realizar una inscripción preventiva, en caso de que sea necesario activar este mecanismo durante el tiempo que demanden las obras.

Imagen ilustrativa.
Mientras el bypass provisorio que permite dotar de agua de riego a Albardón tras la rotura del canal general ya está funcionando, trabajan en la contratación de una empresa para hacer obras definitivas.  
Respuesta

La obra clave y el plan del Gobierno para garantizar el agua a los albardoneros tras la rotura del canal

