¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Luego de las intensas precipitaciones registradas en distintos puntos de la provincia, el tiempo en San Juan dará una tregua parcial este viernes 9 de enero. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde, con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima que alcanzará los 27 °C.

Durante la madrugada y la noche existe probabilidad de tormentas aisladas, con valores estimados entre el 10 y el 40%, mientras que en la mañana y la tarde la chance de precipitaciones será baja, entre el 0 y el 10%. En cuanto al viento, será leve por la mañana, rotando del sector sur al norte durante la tarde, con velocidades que podrían alcanzar entre 13 y 22 kilómetros por hora.

image

El pronóstico llega en un contexto complejo para varias zonas de la provincia. Tras el temporal, el Gobierno de San Juan informó que más de 400 familias ya recibieron asistencia primaria a través de operativos desplegados por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Caucete y 25 de Mayo fueron los departamentos más afectados, con 150 y 200 familias asistidas respectivamente, mientras que también se brindó ayuda en Ullum, Pocito y San Martín.

En tanto, en Valle Fértil el operativo continúa en marcha y aún no hay cifras definitivas, ya que los equipos siguen trabajando en zonas como Baldes del Sur, Chucuma, Astica y barrios de Villa San Agustín, afectados por la creciente y los anegamientos.

Estado de rutas nacionales

En este marco, Vialidad Nacional informó que varias rutas permanecen transitables con precaución. Según el parte emitido este jueves a las 17 horas, se puede circular con cuidado por la Ruta Nacional 40 hacia Jáchal, la Ruta Nacional 150 en la zona de Rodeo y la Ruta Nacional 40 entre Eucaco y el límite con La Rioja.

Sin embargo, se advirtió que otros tramos de la Ruta Nacional 150 presentan acumulación de agua, banquinas inestables y visibilidad reducida. Además, la Ruta Nacional 149 se encuentra intransitable en el ingreso sur a Barreal, a la altura del puesto fitosanitario, por acumulación de agua sobre la calzada.