miércoles 7 de enero 2026

Pronóstico

¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con temperaturas más bajas, aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió pronósticos que señalan un cambio notable en las condiciones del tiempo en San Juan, con un marcado descenso de las temperaturas durante este miércoles y los próximos días.

Según la información oficial del organismo, un frente frío se desplaza hacia la región, lo que favorecerá una baja térmica sensible, permitiendo que las máximas que venían siendo altas comiencen a descender gradualmente. Además, esta entrada de aire más fresco vendrá acompañada por condiciones propicias para la ocurrencia de precipitaciones y tormentas aisladas, previstas para este miércoles.

El SMN también mantiene alertas amarillas por tormentas para varios departamentos de la provincia, lo que indica la posibilidad de lluvias de variada intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y en algunos sectores incluso granizo. Este tipo de advertencia está pensada para que la población tenga en cuenta situaciones de riesgo meteorológico moderado en sus actividades cotidianas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el resto de la semana:

smn
