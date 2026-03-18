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Pronóstico

¿Cuándo volvería la lluvia a San Juan?: la respuesta del Servicio Meteorológico Nacional

La semana empezó con una leve llovizna, pero se espera que sea algo más intensa antes de iniciar el finde que será largo para muchos

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El miércoles arrancó con el cielo sanjuanino completamente tapado por nubes, pero, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no será en esta jornada cuando las lluvias se hagan presente.

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Según indica en su portal oficial el SMN, las precipitaciones volverán en la madrugada del viernes, justo en la antesala de un fin de semana que será largo para muchos en el país.

LLUVIA

En cuanto a las temperaturas, la máxima de la semana tendrá lugar el jueves con 32° y para los días restantes se mantendrá en los 25°. Además, el viernes se espera la llegadas de vientos desde el Sur.

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