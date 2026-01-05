martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sofocante, con temperaturas que alcanzarán los 34 °C, cielo parcialmente nublado y viento del sector sur y sudeste hacia la noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El calor volverá a ser protagonista este martes 6 de enero en San Juan, con la llegada de los Reyes Magos. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada típicamente veraniega, con temperaturas elevadas desde temprano y una máxima que llegará a los 34 grados durante la tarde.

Lee además
el comercio de san juan, conforme con los reyes magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de ultima hora
¡Preparen el pastito y el agua!

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora
Las compras de Reyes Magos, a último momento en San Juan.
Videonota

"El último esfuerzo": los "Reyes" coparon el centro sanjuanino en la recta final y contaron qué compraron

La madrugada comenzará algo nublada, con una temperatura cercana a los 21 °C y viento leve del sector noroeste. Con el correr de la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, el termómetro subirá hasta los 26 °C y el viento rotará al sur, con ráfagas moderadas.

image

El momento más agobiante del día se dará en horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su pico máximo, acompañada por viento del noreste y sin probabilidad significativa de precipitaciones. Ya hacia la noche, el registro térmico descenderá levemente hasta los 30 °C, con cielo mayormente nublado y viento del sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h.

De acuerdo al SMN, no se esperan lluvias para la jornada, por lo que el calor será el rasgo dominante del día en la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes

Dos ferias con regalos originales y a precios accesibles, para que elijan los Reyes Magos

Lunes con calor y probabilidad de fuerte viento Norte en San Juan

ANSES: ¿quiénes cobran primero en enero 2026?

Se viene un sábado cálido con algo de viento para San Juan

Jubilados de ANSES: el extra de $120.000 que sigue vigente en 2026 y pocos conocen

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el comercio de san juan, conforme con los reyes magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de ultima hora
¡Preparen el pastito y el agua!

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Por descuidado

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local
"Dios dirá"

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local

Jorge Nahuel Rosselot.
Repercusión

Chimbas: acusó a su hermano de apuñalarlo y terminó expuesto como un incumplidor de la ley

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra