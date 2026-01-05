¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

El calor volverá a ser protagonista este martes 6 de enero en San Juan , con la llegada de los Reyes Magos . Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se espera una jornada típicamente veraniega, con temperaturas elevadas desde temprano y una máxima que llegará a los 34 grados durante la tarde.

La madrugada comenzará algo nublada, con una temperatura cercana a los 21 °C y viento leve del sector noroeste. Con el correr de la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, el termómetro subirá hasta los 26 °C y el viento rotará al sur, con ráfagas moderadas.

El momento más agobiante del día se dará en horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su pico máximo, acompañada por viento del noreste y sin probabilidad significativa de precipitaciones. Ya hacia la noche, el registro térmico descenderá levemente hasta los 30 °C, con cielo mayormente nublado y viento del sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h.

De acuerdo al SMN, no se esperan lluvias para la jornada, por lo que el calor será el rasgo dominante del día en la provincia.