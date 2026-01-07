Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan

La lluvia llegó a la Ciudad de San Juan cerca de las 20 horas de este miércoles y se hizo sentir con intensidad en distintos puntos de la provincia, tal como había sido anticipado por los organismos oficiales. El escenario climático se mantendrá durante este jueves 8 de enero, con tormentas, descenso de temperatura y una alerta vigente.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. En ese tramo del día, la temperatura rondará los 18 a 21 grados, mientras que el viento soplará del sector sur, con velocidades que podrían alcanzar los 31 km/h.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar levemente. Para la tarde y la noche se prevén tormentas aisladas, con menor probabilidad de lluvias (10% a 40%), aunque persistirá el viento del sur y se esperan ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. La máxima prevista para el jueves es de 27 grados, lejos de los valores extremos registrados en jornadas anteriores.

En este contexto, la Dirección de Protección Civil informó que rige alerta naranja por tormentas para la madrugada y la mañana del jueves en los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. El área podría verse afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, posible granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

Desde Protección Civil recordaron los números de emergencia 103 y 911, y recomendaron extremar las precauciones tanto en los hogares como en la vía pública. Entre las principales sugerencias se destacan evitar circular por calles anegadas, asegurar techos y desagües, desenchufar artefactos eléctricos, no sacar la basura y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.