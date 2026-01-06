Tras dos meses prófugo, cayó en Buenos Aires el "Chileno", el hombre que baleó al ex de su pareja en Chimbas

Tras casi dos meses de tareas investigativas ininterrumpidas, personal de la Brigada de la UFI Genérica logró localizar y detener en Buenos Aires a Alexander Nahuel Guzmán Silva, apodado “El Chileno”, señalado como el autor del ataque armado contra el ex de su pareja, ocurrido en el departamento Chimbas.

El episodio se registró el 7 de noviembre de 2025 dentro del barrio Santo Domingo. En aquella oportunidad, la víctima, de apellido Molina, recibió cinco impactos de bala en la zona de los glúteos, luego de ser sorprendido por el actual compañero de su expareja, quien se movilizaba en un automóvil Toyota Corolla.

De acuerdo a los elementos reunidos en la investigación, el hecho ocurrió cerca de las 21 horas, cuando el hombre había llegado al domicilio de su ex para dejar a su hijo. Fue en ese contexto cuando el agresor apareció en el lugar, abrió fuego desde el interior del vehículo y escapó de inmediato, dejando al herido gravemente lesionado.

Si bien Molina logró sobrevivir al ataque, el atacante se mantuvo prófugo desde ese momento. La causa quedó bajo la órbita de la UFI Genérica, dirigida por el fiscal Ignacio Achem, y la Brigada desplegó múltiples operativos, incluyendo allanamientos que en un primer tramo no arrojaron resultados positivos.

Con el correr de las semanas, los investigadores lograron establecer que el sospechoso habría abandonado San Juan y se estaría ocultando en la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos Aires. Esa información fue compartida con la Subdelegación Departamental de Investigaciones de San Vicente, que puso en marcha un seguimiento minucioso.

Finalmente, el 29 de diciembre alrededor de las 18 horas, Guzmán Silva fue capturado en el partido bonaerense de Presidente Perón, poniendo fin a su huida. Tras la orden judicial correspondiente, efectivos de la Brigada sanjuanina viajaron al lugar y actualmente se encuentran realizando su traslado a San Juan.

En cuanto al encuadre legal, el hecho se encuentra tipificado como abuso de arma, aunque también se analiza una posible imputación por portación ilegal de arma de fuego.

Un elemento que agrava el panorama judicial del detenido es que ya contaba con una condena previa de ejecución condicional, situación que podría derivar en sanciones más severas.

Se prevé que este miércoles sea llevado ante el juez de feria para la correspondiente audiencia de formalización de cargos.

El apodo por el que es conocido, “El Chileno”, incluso difundido en redes sociales, contribuyó a su rápida identificación, aunque las autoridades destacaron que la clave del procedimiento fue el trabajo sostenido y paciente de la Brigada de la UFI Genérica, que no cesó en su búsqueda hasta dar con su paradero.