Tras las lluvias, el Gobierno de San Juan asistió a más de 400 familias

Luego de las intensas lluvias que se registraron en distintos puntos de la provincia, el Gobierno de San Juan informó que más de 400 familias ya recibieron asistencia primaria a través de los operativos desplegados por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano durante este jueves.

Según el detalle oficial, Caucete fue uno de los departamentos más afectados, con 150 familias asistidas en zonas como Lote de Álvarez, Villa Etelvina, El Chasca, Las Talas y Villa Dolores. En 25 de Mayo, el número ascendió a 200 familias, alcanzando localidades como Casuarinas, Villa Yanello, Punta del Agua, Costa Canal, Pozo Salado, Santa Rosa y sectores de calle 20 y Divisoria.

En tanto, en Ullum se brindó ayuda a 20 familias de la Villa de Ullum, mientras que en Pocito fueron 15 familias las asistidas en el Loteo Municipal y zonas aledañas. Por su parte, en San Martín, los equipos alcanzaron a 30 familias de los sectores de Tiro Federal, Los Compartos y calle Divisoria, en el límite con Caucete.

Desde el Gobierno provincial aclararon que en Valle Fértil el operativo sigue en marcha, por lo que aún no se cuenta con un registro definitivo de familias asistidas. Allí, los equipos técnicos trabajan especialmente en Baldes del Sur, Chucuma, Astica y algunos barrios de Villa San Agustín, donde se realiza el relevamiento y la contención de las personas afectadas por la creciente y los anegamientos.

Las autoridades indicaron que los trabajos continuarán mientras persistan las consecuencias del temporal y que se actualizará la información una vez finalizado el relevamiento en las zonas que aún están siendo evaluadas.

Estado de rutas nacionales: tramos con precaución y un acceso intransitable

En el marco del temporal que afecta a distintos puntos de San Juan, Vialidad Nacional difundió este jueves por la tarde un informe actualizado sobre la transitabilidad de rutas nacionales, con especial atención en el norte de la provincia, donde persisten lluvias intermitentes y condiciones meteorológicas adversas.

Según el parte emitido a las 17 horas, se encuentran transitables con precaución los siguientes tramos:

Ruta Nacional 40, en el sector norte de San Juan hacia Jáchal.

Ruta Nacional 150, en la zona de Rodeo.

Ruta Nacional 40, entre Eucaco y el límite con La Rioja.

En tanto, Vialidad Nacional advirtió que otros tramos de la Ruta Nacional 150 presentan condiciones más complejas y deben ser recorridos con extrema precaución, debido a la presencia de acumulación de agua sobre la calzada, banquinas inestables y visibilidad reducida.

Además, a las 15.50, se emitió una alerta vial informando que la Ruta Nacional 149, en el ingreso sur a Barreal, a la altura del puesto fitosanitario, se encuentra intransitable por acumulación de agua y las condiciones climáticas adversas. Se trata de un punto clave de acceso a la localidad, por lo que se solicitó evitar completamente la circulación por ese tramo hasta nuevo aviso.

Desde el organismo nacional recomendaron reducir la velocidad, mantener distancia de frenado, evitar circular de noche o con baja visibilidad, respetar la señalización y consultar actualizaciones oficiales antes de emprender viaje. También se pidió a transportistas y viajeros reprogramar itinerarios y no utilizar caminos alternativos no habilitados.