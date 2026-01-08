El pedido de las autoridades a los sanjuaninos ante las intensas lluvias

Ante la lluvias y las altas temperaturas, el Ministerio de Salud pidió reforzar las medidas de prevención contra el dengue.

Ante el aumento de las lluvias y las altas temperaturas, las autoridades del Ministerio de Salud hicieron un pedido a los sanjuaninos tomar las medias de prevención necesarias para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue. “Se recuerda la necesidad de eliminar recipientes que acumulen agua y reforzar todas medidas necesarias”, indicaron.

Según aseguraron desde el organismo, por estos días se intensifican las recomendaciones destinadas a prevenir la proliferación del mosquito transmisor de diversas enfermedades, como el dengue, zika y chikungunya. Las autoridades sanitarias advierten que cualquier objeto que acumule agua puede convertirse en un foco de reproducción.

Entre las principales medidas preventivas, se destaca la importancia de colocar boca abajo o tapar botellas y recipientes en desuso, ya que el agua estancada favorece la presencia de huevos de mosquito. Asimismo, se recomienda desagotar periódicamente el agua de condensación de los aires acondicionados, cepillar y renovar diariamente el agua de los bebederos de mascotas y floreros, manteniéndolos siempre limpios.

También se insta a revisar patios y jardines, dando vuelta, tapando o eliminando objetos que puedan juntar agua tras las lluvias. En este sentido, mantener el pasto corto y controlar la acumulación de agua en hojas de algunas plantas resulta fundamental, porque los pastizales altos y superficies húmedas brindan refugio al mosquito.

“Recordemos que la prevención comienza en los hogares, pequeñas acciones cotidianas pueden marcar una gran diferencia para evitar la propagación de enfermedades. La colaboración de la comunidad es clave para reducir los riesgos y cuidar la salud de toda la población”, indicaron para finalizar.