El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

En la madrugada del último sábado, un auto y una moto protagonizaron un fuerte choque en la esquina de Lavalle y Malvinas Argentinas, en Rivadavia. El hecho se dio a conocer días después por redes sociales y s e viralizó porque el automovilista se quejó de los daños del choque y luego se dio a la fuga.

Impactante Video: chocó a una moto en Rivadavia, se quejó del daño del auto y escapó

La noticia se replicó en los medios sanjuaninos y este miércoles, el automovilista se puso a disposición de la Justicia sanjuanina. Gonzalo Contreras se presentó de manera espontánea con su abogado, Javier Jofré, y dejó asentado todos sus datos personales a los miembros de la Justicia.

Cabe destacar que no fue formalizado de ninguna causa y tampoco quedó detenido, ya que sobre él no recaía ningún pedido de captura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008285588189753499?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008285588189753499%7Ctwgr%5E9b9c1dcfdb9db3b962338fff0818876f86aec462%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fvideo-choco-una-moto-rivadavia-se-quejo-del-dano-del-auto-y-escapo-n420402&partner=&hide_thread=false Chocó a una moto, se quejó del daño del auto y escapó



Video gentileza: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/a5MgPG437n — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 5, 2026

Las imágenes que fueron captadas por una cámara de la zona mostraron el choque y también lo que ocurrió instantes después. Es que el automovilista desde el interior largó un insulto al aire: “me hiciste p… el auto”.

Pero lo que llamó la atención, es que Contreras se fue. No esperó a la policía y dejó a los dos motoristas en el lugar. Estos fueron los que dieron a conocer el video pidiendo ayuda para dar con el conductor del Fiat Palio color rojo.