jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

El video fue muy viral porque el automovilista, tras chocar con la moto, se bajó y dijo “me hiciste p… el auto”, luego se subió y se dio a la fuga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-01-08 115222
Lee además
video: choco a una moto en rivadavia, se quejo del dano del auto y escapo
Impactante

Video: chocó a una moto en Rivadavia, se quejó del daño del auto y escapó
Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

La noticia se replicó en los medios sanjuaninos y este miércoles, el automovilista se puso a disposición de la Justicia sanjuanina. Gonzalo Contreras se presentó de manera espontánea con su abogado, Javier Jofré, y dejó asentado todos sus datos personales a los miembros de la Justicia.

Cabe destacar que no fue formalizado de ninguna causa y tampoco quedó detenido, ya que sobre él no recaía ningún pedido de captura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008285588189753499?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008285588189753499%7Ctwgr%5E9b9c1dcfdb9db3b962338fff0818876f86aec462%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fvideo-choco-una-moto-rivadavia-se-quejo-del-dano-del-auto-y-escapo-n420402&partner=&hide_thread=false

Las imágenes que fueron captadas por una cámara de la zona mostraron el choque y también lo que ocurrió instantes después. Es que el automovilista desde el interior largó un insulto al aire: “me hiciste p… el auto”.

Pero lo que llamó la atención, es que Contreras se fue. No esperó a la policía y dejó a los dos motoristas en el lugar. Estos fueron los que dieron a conocer el video pidiendo ayuda para dar con el conductor del Fiat Palio color rojo.

Temas
Seguí leyendo

Dos adolescentes, de 14 y 15 años, protagonizaron un violento choque en Rivadavia

Tomó una cerveza, comió Doritos y no quiso pagar: terminó detenido tras pelearse con la Policía

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Detuvieron a tres hombres con casi medio kilo de cocaína en Chimbas

Cráneo hallado en un basural de Albardón: pertenecía a un hombre mayor y no es de reciente data

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Lo acusaron de robar en un depósito del Municipalidad de Chimbas y cayó detenido en la "Cueva del Chancho"

Simularon ser empleados de un banco local y estafaron a un jubilado en $14.000.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una molotov
En la audiencia

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Te Puede Interesar

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Por Elizabeth Pérez
El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia
Lo último

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Un fuerte chaparrón con caída de granizo en algunas zonas, sorprendió a San Juan este jueves por la mañana.
Antes del mediodía

Granizo y un fuerte chaparrón sorprendieron a parte del Gran San Juan este jueves