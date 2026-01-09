Salió a defender a su expareja e hijo y terminó herido: los pormenores de la gresca en Santa Lucia

Este jueves en la siesta ocurrió un violento enfrentamiento entre dos hombres en Santa Lucía . La primera información brindada por la policía, es que es una persona terminó con un golpe en la cabeza y una puñalada tras protagonizar una batalla campal con otro hombre.

Ahora se dio a conocer porqué se produjo este ataque. El mismo inició porque el presunto atacante, identificado como Maximiliano Armando Zarate (35), comenzó a insultar y amenazar a una mujer G.N.G. (36) y a su hijo. Ante este episodio, la expareja de esta mujer, Gerardo Cayetano Riveros (39) salió a defenderlos y le hizo frente a Zarate.

Ahí comenzó la pelea entre Zarate y Riveros. Este último fue el más afectado porque recibió un golpe en la cabeza con un caño y un puntazo en su pierna izquierda, a la altura del muslo.

El atacante se dio a la fuga. Al poco tiempo llegó personal de Subcomisaria Santa Lucía Este, secuestró el caño utilizado por Zarate en la pelea y salió tras el presunto autor, y en la persecución vieron que entró a su casa. En este domicilio fue detenido por personal policial y fue trasladado a una comisaría.

Cabe destacar que los efectivos fueron víctimas también del ataque del cuñado de Zarate, ya que este los amenazó con sacarlos a la fuerza de la casa e intentó a rajatabla que el presunto agresor no fuera aprehendido. El caso recayó en manos de UFI Genérica.