viernes 9 de enero 2026

UFI Genérica

Salió a defender a su expareja e hijo y terminó herido: los pormenores de la gresca en Santa Lucia

Se dieron a conocer más detalles del hecho de sangre ocurrido en la siesta de este jueves en el interior del barrio Constitución. Mirá la identidad de los protagonistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Ahora se dio a conocer porqué se produjo este ataque. El mismo inició porque el presunto atacante, identificado como Maximiliano Armando Zarate (35), comenzó a insultar y amenazar a una mujer G.N.G. (36) y a su hijo. Ante este episodio, la expareja de esta mujer, Gerardo Cayetano Riveros (39) salió a defenderlos y le hizo frente a Zarate.

Ahí comenzó la pelea entre Zarate y Riveros. Este último fue el más afectado porque recibió un golpe en la cabeza con un caño y un puntazo en su pierna izquierda, a la altura del muslo.

El atacante se dio a la fuga. Al poco tiempo llegó personal de Subcomisaria Santa Lucía Este, secuestró el caño utilizado por Zarate en la pelea y salió tras el presunto autor, y en la persecución vieron que entró a su casa. En este domicilio fue detenido por personal policial y fue trasladado a una comisaría.

Cabe destacar que los efectivos fueron víctimas también del ataque del cuñado de Zarate, ya que este los amenazó con sacarlos a la fuerza de la casa e intentó a rajatabla que el presunto agresor no fuera aprehendido. El caso recayó en manos de UFI Genérica.

