Atacó a un vecino con un hierro y luego lo apuñaló: lo detuvieron y el agredido terminó en el Hospital Rawson

Un grave hecho de violencia se registró este jueves en Santa Lucía , cuando un hombre fue detenido tras atacar brutalmente a un vecino con quien mantenía un conflicto de larga data, según informaron fuentes policiales.

El episodio ocurrió en el barrio Constitución, donde personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este intervino tras una denuncia por una agresión. De acuerdo a lo que se conoció, un sujeto de 35 años golpeó a otro hombre, de 39, con un hierro en la cabeza y, posteriormente, lo atacó con un arma blanca, provocándole una herida punzocortante en el muslo izquierdo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue asistida por heridas cortantes en el cuero cabelludo y una lesión punzocortante en la pierna. Tras la atención médica, quedó en observación.

En el lugar del hecho, la policía procedió a la aprehensión del agresor. Además, tomó intervención el ayudante fiscal, Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, quedando el detenido a disposición de la Justicia.