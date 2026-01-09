viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Castigado

Descubierto por las cámaras: quiso robar en un conocido súper céntrico y lo atraparon

El hombre intentó llevarse mercadería por casi $80 mil sin pagar, fue descubierto por las cámaras y terminó detenido tras una persecución por el microcentro. Ahora deberá cumplir tareas comunitarias y pagar una reparación económica para evitar el juicio.

rincon napoli.jpg

Un hombre fue detenido tras intentar sustraer mercadería por un valor cercano a los $80 mil de un supermercado ubicado en Capital y, luego de ser imputado por hurto simple en grado de tentativa, accedió a una suspensión de juicio a prueba.

Lee además
delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de albardon
Robo

Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón
violento intento de fuga en caucete: robo una casa, golpeo a un policia y fue arrestado
Policiales

Violento intento de fuga en Caucete: robó una casa, golpeó a un policía y fue arrestado

El hecho ocurrió el 7 de enero de 2026, alrededor de las 19.45, en el local comercial “Un Rincón de Nápoli”, situado en calle Rivadavia en pleno centro. Según consta en el legajo, el ahora imputado, Juan Santiago Vicentela Gómez, ingresó al supermercado y tomó diversos productos de las góndolas, ocultándolos en una mochila.

Al momento de retirarse, el hombre abonó únicamente $1.600 por un panificado, pero al traspasar la línea de cajas fue interceptado por el encargado del local, Sr. Echeverría, quien le solicitó que exhibiera el contenido de su mochila. Allí se constató que llevaba sin pagar una bandeja de jamón cocido, bananas, frutillas, queso crema, una lata de morrón, dos piezas de queso, detergente CIF, nueve sobres de jugo en polvo Tang y una botella de gin, mercadería valuada en $78.934, según el ticket emitido.

Tras ser descubierto, el sujeto se dio a la fuga corriendo, abandonando tanto la mercadería como la mochila y el producto que había abonado. Fue perseguido por el encargado del comercio, una efectiva policial femenina que se encontraba apostada en el lugar y un civil que se sumó a la persecución. El recorrido incluyó calles Rivadavia, Sarmiento, avenida Libertador y Catamarca, hasta que finalmente fue aprehendido en calle San Luis.

La maniobra fue registrada por cámaras de seguridad internas y privadas del supermercado, además de ser observada por la cajera que efectuó el cobro. Ante la situación, se dio aviso a Base Acusatorio y se hizo presente un Ayudante Fiscal, quien, tras comunicarse con la fiscal de turno Dra. Virginia Branca, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La investigación quedó a cargo del fiscal Dr. Adrián Riveros. Como resultado del proceso judicial, se resolvió otorgar al imputado una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, debiendo cumplir 40 horas de trabajo comunitario en un plazo de cuatro meses y abonar una reparación económica de $20.000. Asimismo, se le informó formalmente el delito que se le imputa y los derechos que le asisten.

Temas
Seguí leyendo

Poco iluminado: captan a un ladrón mientras roba una farola de una plaza en La Bebida

Intentó robar un cajón de uvas y lo atraparon en un descampado: ahora debe pagar $20.000 y trabajar gratis

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido

Condenaron a un hombre de Pocito por golpear y amenazar de muerte a su ex pareja

El conmovedor pedido por la salud de una policía sanjuanina que enfrentó un incendio para ayudar

Salió a defender a su expareja e hijo y terminó herido: los pormenores de la gresca en Santa Lucia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Rawson: detuvieron a un joven de 18 años por intento de robo en un remis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Triste noticia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena
Galería de fotos

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Te Puede Interesar

Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón
Robo

Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los juegos del Parque Belgrano ya fueron instalados en su totalidad. 
En imágenes

Mirá cómo están quedando los nuevos juegos del Parque Belgrano y qué falta para su inauguración

El Acceso Este será reconstruido por primera vez desde fines de los años 70 y es una arteria clave del Gran Mendoza. Dos empresas sanjuaninas, interesadas en la obra. 
Licitación con fuerte puja

Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

Dos encuentras sobre la minería en San Juan encontró opiniones distintas de los sanjuaninos.
Opinión pública

Se conocieron dos encuestas sobre la minería en San Juan, con resultados diferentes

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que no hay nada cerrado
A un mes de la competencia

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que "no hay nada cerrado"