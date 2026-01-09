Descubierto por las cámaras: quiso robar en un conocido súper céntrico y lo atraparon

Un hombre fue detenido tras intentar sustraer mercadería por un valor cercano a los $80 mil de un supermercado ubicado en Capital y, luego de ser imputado por hurto simple en grado de tentativa, accedió a una suspensión de juicio a prueba.

El hecho ocurrió el 7 de enero de 2026, alrededor de las 19.45 , en el local comercial “Un Rincón de Nápoli” , situado en calle Rivadavia en pleno centro. Según consta en el legajo, el ahora imputado, Juan Santiago Vicentela Gómez , ingresó al supermercado y tomó diversos productos de las góndolas, ocultándolos en una mochila.

Al momento de retirarse, el hombre abonó únicamente $1.600 por un panificado, pero al traspasar la línea de cajas fue interceptado por el encargado del local, Sr. Echeverría, quien le solicitó que exhibiera el contenido de su mochila. Allí se constató que llevaba sin pagar una bandeja de jamón cocido, bananas, frutillas, queso crema, una lata de morrón, dos piezas de queso, detergente CIF, nueve sobres de jugo en polvo Tang y una botella de gin, mercadería valuada en $78.934, según el ticket emitido.

Tras ser descubierto, el sujeto se dio a la fuga corriendo, abandonando tanto la mercadería como la mochila y el producto que había abonado. Fue perseguido por el encargado del comercio, una efectiva policial femenina que se encontraba apostada en el lugar y un civil que se sumó a la persecución. El recorrido incluyó calles Rivadavia, Sarmiento, avenida Libertador y Catamarca, hasta que finalmente fue aprehendido en calle San Luis.

La maniobra fue registrada por cámaras de seguridad internas y privadas del supermercado, además de ser observada por la cajera que efectuó el cobro. Ante la situación, se dio aviso a Base Acusatorio y se hizo presente un Ayudante Fiscal, quien, tras comunicarse con la fiscal de turno Dra. Virginia Branca, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La investigación quedó a cargo del fiscal Dr. Adrián Riveros. Como resultado del proceso judicial, se resolvió otorgar al imputado una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, debiendo cumplir 40 horas de trabajo comunitario en un plazo de cuatro meses y abonar una reparación económica de $20.000. Asimismo, se le informó formalmente el delito que se le imputa y los derechos que le asisten.