viernes 9 de enero 2026

Despidos

En crisis, una empresa de seguridad desvinculó a 130 vigiladores en San Juan: así se expresaron los exempleados en las redes

La firma desvinculó a más de un centenar de vigiladores tras perder una licitación clave en San Juan, indicaron versiones oficiales. Los trabajadores denunciaron la forma de los despidos y expresaron su malestar en redes sociales, mientras reclaman el pago completo de las indemnizaciones, expresaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una empresa de seguridad privada atraviesa una profunda crisis en San Juan luego de desvincular a alrededor de 130 trabajadores, una situación que generó fuerte repercusión en las últimas horas y fue expuesta por los propios empleados a través de las redes sociales, donde manifestaron su malestar y denunciaron la forma en que se produjeron los despidos.

Según informó el portal Mundo Gremial, los empleados pertenecían a la firma Hunter, que hasta fines de diciembre prestaba servicios de seguridad en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, uno de los centros de salud más importantes de la provincia. Desde la firma expresaron que, tras perder la licitación del servicio, avanzaron con la desvinculación de más de un centenar de vigiladores. Esto dejó sin tareas al personal afectado, algunos de ellos con más de 30 años de antigüedad. La versión empresarial sostiene que la medida responde a la imposibilidad de sostener los puestos de trabajo sin ese contrato.

De acuerdo a lo publicado por ese medio especializado, los despidos se concretaron el 31 de diciembre pasado, cerca del mediodía. Los trabajadores fueron convocados a la oficina de la empresa en San Juan y notificados en grupos reducidos de entre 15 y 20 personas, donde se les informó que habían perdido el “objetivo” y que quedaban fuera de la empresa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2009792680520229194&partner=&hide_thread=false

Otra compañía de seguridad privada de origen local se quedó con la licitación del nosocomio provincial, informaron.

La situación provocó un fuerte impacto entre los vigiladores, quienes comenzaron a expresarse públicamente en redes sociales, donde relataron el proceso de desvinculación y cuestionaron tanto a la empresa como al sindicato del sector. En diálogo con Mundo Gremial, algunos de los afectados señalaron que los despidos se aplicaron bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, medida que, según manifestaron, fue avalada por la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA).

En esos testimonios, los trabajadores también indicaron que la nueva empresa adjudicataria del servicio de seguridad del hospital, El Guardián, incorporó solo a una parte mínima del personal saliente. Según relataron, apenas 13 de los 130 vigiladores fueron tomados por la firma que actualmente opera en el nosocomio.

