martes 6 de enero 2026

Tensión en Venezuela

Disparos contra drones cerca del Palacio de Miraflores sacudieron la noche en Caracas

Los vehículos no tripulados alteraron la capital venezolana y los vecinos creyeron que se trataba de otro ataque de Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En horas de la noche del lunes, se reportaron disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, en la capital venezolana de Caracas.

Un episodio de tensión se vivió en Caracas durante la noche del lunes, cuando fuerzas policiales efectuaron disparos contra drones que sobrevolaban sin autorización las inmediaciones del Palacio de Miraflores. La situación generó alarma entre los vecinos del centro de la capital de Venezuela, que temieron estar ante un nuevo ataque extranjero.

El hecho ocurrió horas después de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, tras la operación de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro. De acuerdo con fuentes oficiales, se trató de una acción preventiva en el marco de los protocolos de seguridad y no se registraron enfrentamientos en tierra.

“Se detectaron drones no autorizados y se realizaron disparos disuasivos. No hubo combates ni riesgos adicionales”, señalaron voceros del Ejecutivo, quienes insistieron en que la situación está bajo control y que el país atraviesa un escenario de “normalidad”.

El incidente se produjo alrededor de las 20 horas (hora local). Habitantes de zonas cercanas al palacio presidencial relataron haber escuchado ráfagas continuas que rompieron la calma habitual. “Parecían explosiones repetidas, muy seguidas”, contó un vecino que reside a pocas cuadras del lugar.

Testigos afirmaron haber visto al menos dos luces rojas suspendidas en el cielo durante cerca de un minuto.

Munición trazadora: para qué se utiliza

Los proyectiles trazadores son balas que incorporan una carga pirotécnica en su base, la cual se enciende al ser disparada y deja una estela visible durante su recorrido. Esta característica permite seguir la trayectoria del disparo en tiempo real, facilitando la corrección de la puntería.

Este tipo de munición suele emplearse en operaciones nocturnas o contra blancos en movimiento, como aeronaves no tripuladas, ya que mejora la visibilidad del disparo sin necesidad de sistemas de puntería avanzados.

