San Juan en verano: guía de actividades para vivirlo en todos los departamentos

Con el lema “San Juan, mucho más que vacaciones”, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofrece una completa guía de actividades de verano, elaborada de manera conjunta con los 19 departamentos de la provincia, que propone un recorrido diverso por paisajes, sabores, tradiciones, cultura y aventura. La iniciativa busca potenciar el turismo interno y receptivo, descentralizar la oferta y consolidar a San Juan como un destino activo durante toda la temporada estival.
La guía reúne actividades departamentales y rutas temáticas como la Ruta del Vino, Ruta del Olivo, Turismo Rural, Ruta del Cielo, Ruta de la Cerveza Artesanal, Geoturismo, Aventura y Naturaleza, Turismo Cultural, Ecoturismo y Turismo de Fe, entre otras propuestas que combinan experiencias con nuevas alternativas pensadas para distintos públicos y edades.
En Capital, la agenda incluye múltiples circuitos turísticos y visitas guiadas que recorren el patrimonio religioso, cultural e histórico: Catedral, Centro Cívico Cultural, Circuito Histórico Ferroviario, Necroturismo, Club Sirio Libanés y Arte Urbano. A esto se suman paradas destacadas de la Ruta del Vino, como Bodega Hagmann y el Museo Bodega Santiago Graffigna; la Ruta del Olivo, con espacios como el Museo Don Julio, Tupelí Gourmet y El Lagar; y la Ruta de la Cerveza Artesanal, con propuestas de Ancestral, Circo Hiper y Brunder La Estación.
Rivadavia refuerza su perfil ambiental y recreativo con el Faunístico, el Centro de Formación Ambiental Anchipurac y el Parque de la Biodiversidad, además de turismo aventura en el río San Juan, astroturismo, trekking nocturno, ferias y la Ruta del Vino y del Olivo. También se destacan espacios culturales como el Chalet Cantoni Casa Cultural y actividades estivales como las “Tardecitas de Verano”.
En Rawson, la propuesta combina turismo rural, ecoturismo y patrimonio: la Ruta de las Plumas, circuitos de granjas, museos, caminatas guiadas, cicloturismo en Médano de Oro, trekking en el Cerro Barboza y turismo religioso. Además, se incorpora el Camino del Inca Qhapaq Ñan, propuestas de bici tour temáticos y una nutrida agenda de eventos.
Chimbas suma observación astronómica en el Observatorio Félix Aguilar, turismo de fe en el Santuario El Carrerito y cerveza artesanal con Umbral. Santa Lucía, Albardón y San Martín fortalecen la oferta de enoturismo, turismo rural, olivícola y experiencias de fe, con bodegas, granjas y observatorios que integran producción, identidad y paisaje.
En el departamento de Pocito, la propuesta estival incluye ferias de emprendedores, excursiones en minibús con “Experiencia Pocito”, actividades culturales en Plaza Liberarte, rutas del vino y del olivo, turismo de fe y una opción de alto impacto: paracaidismo tándem.
Como es habitual, Valle Fértil se posiciona como uno de los destinos estrella del verano con el Parque Provincial Ischigualasto y circuitos guiados por Chucuma, La Majadita y Balde de las Chicas, además de city tours, astroturismo, noches de museos, talleres recreativos y propuestas de turismo rural y religioso.
En Iglesia, la agenda combina fiestas populares, ferias, festivales, museos y una fuerte impronta de turismo aventura: windsurf y deportes náuticos en el Dique Cuesta del Viento, rafting, kayak, pesca embarcada y ecoturismo en el Parque Nacional y Reserva de Biosfera San Guillermo.
También, Jáchal ofrece experiencias ligadas a la identidad local: muestras de tejido, la Ruta de los Molinos Harineros, trekking en Huaco, gastronomía regional, peñas nocturnas, cerveza artesanal, ecoturismo en La Ciénaga y el Circuito de la Fe.
Calingasta despliega una de las ofertas más completas de aventura y naturaleza, con trekking, expediciones de alta montaña, rafting, travesías 4x4, cabalgatas y carrovelismo, además de bodegas, turismo rural y la reconocida Ruta del Cielo, con observatorios y centros astronómicos de relevancia nacional e internacional.
En Zonda, Sarmiento, Ullum, 9 de Julio y Caucete, la guía propone desde cabalgatas, yoga en la naturaleza y parques protegidos hasta turismo energético, paisajes vitivinícolas y los principales santuarios de fe, como la Difunta Correa y San Expedito.
Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte destacaron que la guía es una herramienta pensada para planificar escapadas, recorridos y experiencias durante todo el verano, poniendo en valor el trabajo articulado con los municipios y el sector privado. Se recomienda consultar previamente a cada prestador por disponibilidad y posibles reprogramaciones.
La guía se encuentra disponible en la web oficial de la Secretaría de Turismo: sanjuan.tur.ar, donde se puede acceder al detalle completo de cada propuesta y departamento.