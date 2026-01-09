viernes 9 de enero 2026

Negociaciones

Glencore retoma conversaciones de fusión con Río Tinto para crear la mayor minera del mundo

La empresa que opera en San Juan volvió a entablar diálogos preliminares junto al gigante anglo-australiano para una posible fusión. De concretarse, la nueva compañía superaría los US$260.000 millones de valuación y tendría impacto indirecto en los proyectos cupríferos que Río Tinto impulsa en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore

Los grupos mineros Río Tinto y Glencore retomaron las conversaciones para avanzar en una posible fusión que daría origen a la mayor compañía minera del mundo. Las negociaciones se reactivaron más de un año después de que un primer intento fracasara y fueron confirmadas este viernes por ambas empresas.

Según informó la propia Río Tinto a través de un comunicado publicado en su página web, las compañías mantienen discusiones preliminares sobre una “posible combinación de parte o de todos sus negocios”, que podría materializarse mediante una fusión. En ese esquema, la expectativa es que la operación se concrete a través de la adquisición de Glencore -fundada en Suiza y uno de los mayores productores globales de carbón y metales- por parte de Río Tinto, que posee una estructura de mayor tamaño y presencia en decenas de países.

De acuerdo con estimaciones difundidas por el diario Financial Times, que adelantó la noticia, el valor de mercado de la compañía resultante superaría los 260.000 millones de dólares, lo que la convertiría en la minera más grande del planeta.

Glencore confirmó la reanudación de las conversaciones, aunque aclaró que no existe certeza de que una eventual oferta de Río Tinto vaya a ser aceptada. En ese sentido, la empresa señaló que cualquier definición será comunicada más adelante, “cuando sea apropiado”.

El contexto sanjuanino de Río Tinto

El posible avance hacia una megafusión se conoce en un momento de reordenamiento estratégico de Río Tinto en San Juan. A fines de noviembre, la segunda minera más grande del mundo, solo detrás de BHP, ejecutó un giro en su estrategia provincial al decidir que su subsidiaria tecnológica Nuton rescindiera el acuerdo que le permitía acceder al 20% del proyecto de cobre Altar, administrado por la minera Aldebarán.

La decisión respondió, según explicó la propia Aldebarán, a un cambio en las prioridades de inversión del grupo Río Tinto, que busca concentrarse en proyectos más avanzados y con potencial de producción en plazos más cortos. Aun así, ambas compañías dejaron abierta la posibilidad de firmar un acuerdo de licencia para aplicar la tecnología de biolixiviación Nuton® en el yacimiento.

Pese a esa salida, Altar continúa siendo un proyecto de gran escala. La Evaluación Económica Preliminar publicada a fines de octubre le asigna un valor presente neto cercano a los 2.000 millones de dólares, aunque con un CAPEX inicial elevado, estimado en 1.590 millones, y una vida útil proyectada de 48 años.

La apuesta que sigue firme: Los Azules

En contraste con el retiro de Altar, Río Tinto mantiene intacto y reforzado su compromiso con otro de los grandes proyectos cupríferos de San Juan: Los Azules, ubicado en el departamento Calingasta y liderado por McEwen Copper.

A través de Nuton, la compañía ya realizó cuatro inyecciones de capital en ese yacimiento, incluida una inversión de 35 millones de dólares, lo que elevó el desembolso total por encima de los 100 millones. Estos aportes fueron claves para fortalecer la valuación del proyecto y facilitar su acceso a financiamiento.

Los Azules atraviesa una etapa avanzada de desarrollo. Obtuvo la aprobación del RIGI y recientemente concluyó su informe de factibilidad. El proyecto prevé una inversión total de 3.170 millones de dólares, el inicio de la construcción en 2026, el comienzo de la producción en 2029 y la obtención del primer cátodo de cobre en 2030.

