Por qué la cosecha de uvas "normal" que se espera en San Juan puede complicar al viñatero

Sin eventos climáticos de peso, San Juan se encamina a una cosecha con buena producción, pero el exceso de vino en bodega y la caída del consumo complican las perspectivas para el viñatero.

En la antesala de una nueva vendimia en San Juan, las proyecciones oficiales anticipan un escenario complejo para los viñateros. Es que no hubo eventos climáticos de peso que produzcan merma en la producción por lo que se estima una cosecha normal que rondará los 500 millones de kilos de uva. Pero aunque parezca paradójico, no son buenas noticias.

Es que la produccion abundante llega en momentos donde el stock de vinos está elevado, persiste la caída del consumo interno y las exportaciones de vino no despegan. Ante ese coctel de factores no se esperan buenos precios para los productores este año, lo que profundizará la falta de rentabilidad que sufre el sector desde hace años. Incluso el gobierno ha propuesto al sector reconvertir casi 12.000 hectáreas de viñedos .

No faltan condimentos politicos. "Las expectativas que tenemos para esta cosecha son malísimas. Se ha potenciado el sobrestock de vinos porque el gobierno nacional con la desregulacion anticipa la fecha de liberación. Esto y tener un dolar subvaluado que impacta en las exportaciones es peor que la caida de consumo", dijo Juan Jose Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes.

La cosecha que viene

A pocas semanas del inicio de la vendimia 2026, los viñateros sanjuaninos se preparan para una cosecha de uvas que, en términos productivos, se perfila como normal, segun las autoridades provinciales. Sin embargo, lejos de traer alivio al sector, este escenario podría profundizar las dificultades económicas que arrastran los productores desde hace varias temporadas.

La principal diferencia con otras campañas es que este año San Juan no sufrió eventos climáticos de magnitud que afectaran el volumen de uva, como sí ocurrió en Mendoza.

Aunque aún resta un largo camino hasta el inicio pleno de la cosecha, y pueden haber mermas por la polilla de la vid y la mosca de los frutos, no se espera una gran impacto hoy por hoy.

En cambio, distinto es lo que pasa en la provincia de Mendoza que viene siendo castigada por eventos climáticos -el granizo esta semana fue terrible en algunas zonas- y las cámaras productivas vecinas estiman que la producción sanjuanina podría compensar parte de su segura merma.

Mucho vino en stock

Desde el Gobierno provincial alertaron hace unos días que el problema no está en la cantidad de uva, sino en el contexto del mercado vitivinícola. El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, Alfredo Aciar, describió un panorama crítico marcado por el exceso de stock y la sobreoferta de vino, a partir del análisis del llamado “stock esperado de vino en bodega”.

Según explicó el funcionario, actualmente las bodegas cuentan con más de ocho meses de stock esperado, es decir, el volumen de vino disponible para la venta hasta la próxima liberación, prevista teóricamente para el 1 de junio. Este nivel se ubica muy por encima del promedio histórico de equilibrio, que en los últimos 15 años fue de 6,3 meses. En términos concretos, el excedente ronda entre 2,5 y 3 meses de stock, una situación que dificulta cualquier recuperación de precios.

Consumo y exportaciones, en baja

A este factor estructural se suman dos variables que profundizan el desequilibrio: la caída del consumo interno y el estancamiento del mercado externo. En el mercado local, el consumo de vino perdió cerca del 33% en volumen entre los años 2020 al 2025.

En cuanto a las exportaciones de vinos, si bien crecieron en valor, permanecen estancadas en litros: Argentina pasó de exportar alrededor de 400 millones de litros en 2007 a poco más de 200 millones en la actualidad.

Aciar se mostró escéptico respecto de una mejora en el corto plazo y señaló que no se espera un repunte significativo ni del consumo interno ni de las exportaciones en los meses previos a la cosecha, lo que refuerza el escenario de sobreoferta. Eso quedo reflejado en una nota de Tiempo de San Juan el pasado 6 de enero.

Clima, sin sorpresas

En relación al clima, el funcionario del Ministerio de Producción aclaró que en San Juan solo las heladas tienen un impacto significativo sobre la producción total y, por ende, sobre el nivel de stock, como ocurrió en las campañas 2022 y 2023. Y este año no hubo.

El granizo, en cambio, es un fenómeno focalizado que afecta en promedio a cerca del 5% de la superficie anual, por lo que, aun en caso de registrarse, no lograría modificar de manera sustancial la producción y por ende, el excedente general de vino.

Precios de la uva, a la baja

La consecuencia directa de este contexto es la presión sobre los precios que reciben los productores. De acuerdo al análisis oficial, cuando el stock esperado supera los seis meses, el valor de la uva tiende a caer. Con los niveles actuales de sobrestock, las perspectivas indican que, al menos por ahora, no habrá mejoras en los precios para el viñatero.

"Con el precio actual del mosto a 270 pesos el litro, da para la uva menos de 150 pesos el kilo. No valdrá la pena ni cosechar y el viñatero no podrá tomar ni siquiera los créditos oficiales y las bodegas trasladistas estan desfinanciadas", vaticinó Ramos. Agregó que solo los productores de uva para pasas o consumo en fresco -que tienen mejores precios- podran salvar los costos este año.

Este escenario de baja rentabilidad y altos niveles de stock también se refleja en una tendencia de largo plazo: desde hace al menos 15 años se observa una reducción sostenida de la superficie cultivada en Argentina, con productores que abandonan las fincas o reconvierten hacia otros cultivos ante la falta de rentabilidad del negocio vitivinícola.