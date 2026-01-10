Estalló el marketing en San Juan por el "vino con Sprite" de Messi: ahora le tocó a una bodega

Lionel Messi volvió a marcar tendencia fuera de las canchas y su influencia alcanzó de lleno al mundo del marketing y las redes sociales en San Juan . La revelación del capitán de la Selección argentina sobre su gusto por mezclar vino con Sprite no solo desató debates y memes, sino que también inspiró a comercios y ahora a una bodega local.

En las últimas horas, la Bodega Familia Mas Russó, de San Juan, publicó en su perfil de Instagram un video en el que muestra uno de sus vinos acompañado por Sprite, replicando la combinación que el astro rosarino contó que disfruta en reuniones distendidas. El contenido incluyó, además, el audio original de Messi durante su entrevista en el programa Nadie Dice Nada (Luzu TV), donde explicó: “Vino y Sprite para que pegue rápido y pase bien. Aparte es lindo, con el calor pasa mejor”.

La publicación rápidamente llamó la atención de usuarios y se sumó a la ola de repercusiones que generó la frase del futbolista en distintos puntos del país. En San Juan, el fenómeno ya había tenido un primer capítulo cuando el bar 1592 incorporó el trago a su carta bajo el nombre “GOAT”, en referencia al apodo con el que se identifica a Messi como el mejor de todos los tiempos.

El impacto del comentario del capitán argentino trascendió el ámbito gastronómico y llegó también al humor y la música. El comediante tucumano Miguel Martín, conocido como El Oficial Gordillo, lanzó una cumbia santafesina creada con inteligencia artificial a partir de la frase y celebró el furor en sus redes sociales.

Mientras tanto, en las calles sanjuaninas el tema también se coló en charlas cotidianas. Hubo quienes defendieron la mezcla, algunos por experiencia propia y otros por simple curiosidad tras la recomendación del ídolo, y quienes se mantuvieron firmes en una postura más clásica: para ellos, el vino no admite agregados.