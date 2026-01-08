Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi

Lionel Messi volvió a generar furor en redes, pero esta vez no por un gol o una jugada mágica, sino por una confesión inesperada en Nadie dice Nada , el programa de Luzu TV. En medio de una charla distendida con Nicolás Occhiato , el capitán lanzó una frase que detonó el debate nacional: “Vino y Sprite para que pegue rápido y pasa bien. Aparte es lindo, con el calor pasa mejor".

La ocurrencia no solo se viralizó, sino que inspiró incluso una cumbia. Miguel Martín, el humorista tucumano conocido como El Oficial Gordillo, publicó un tema creado con IA y escribió: “Después de la entrevista en Luzu, el Capitán dejó frases hermosas. Le pedí a la IA que me haga una Cumbia Santafesina y salió esto. ¡Te amamos, Capitán!”

Mientras tanto, Tiempo de San Juan salió a las calles para medir la reacción local. ¿Qué opinan los sanjuaninos sobre el mix del 10?

Algunos se mostraron a favor y aseguraron que ya lo han probado, o que lo harán ahora por recomendación del propio Messi: “Si él lo dice, algo debe tener”, comentaron entre risas. Otros, en cambio, fueron tajantes: “El vino se toma puro, sin nada”, afirmaron.

