jueves 8 de enero 2026

Videonota

Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi

Tras la frase viral de Lionel Messi en Luzu TV, Tiempo de San Juan salió a la calle a preguntar si aprueban el “vino con Sprite”. Las respuestas estuvieron divididas entre curiosos, fanáticos del 10 y defensores del vino puro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
messi-sprite-vino-c3808081-focus-0-0-1479-828
d90c8099-4282-4a4e-bbe9-4c450eb96506

Lionel Messi volvió a generar furor en redes, pero esta vez no por un gol o una jugada mágica, sino por una confesión inesperada en Nadie dice Nada, el programa de Luzu TV. En medio de una charla distendida con Nicolás Occhiato, el capitán lanzó una frase que detonó el debate nacional: “Vino y Sprite para que pegue rápido y pasa bien. Aparte es lindo, con el calor pasa mejor".

d90c8099-4282-4a4e-bbe9-4c450eb96506

La ocurrencia no solo se viralizó, sino que inspiró incluso una cumbia. Miguel Martín, el humorista tucumano conocido como El Oficial Gordillo, publicó un tema creado con IA y escribió: “Después de la entrevista en Luzu, el Capitán dejó frases hermosas. Le pedí a la IA que me haga una Cumbia Santafesina y salió esto. ¡Te amamos, Capitán!”

Mientras tanto, Tiempo de San Juan salió a las calles para medir la reacción local. ¿Qué opinan los sanjuaninos sobre el mix del 10?

Algunos se mostraron a favor y aseguraron que ya lo han probado, o que lo harán ahora por recomendación del propio Messi: “Si él lo dice, algo debe tener”, comentaron entre risas. Otros, en cambio, fueron tajantes: “El vino se toma puro, sin nada”, afirmaron.

Mirá.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Vino con Sprite, ¿sí o no? La frase viral de Lionel Messi en Luzu TV no solo explotó en redes: también llegó a las calles de San Juan. El 10 contó que a veces toma “vino con Sprite para que pegue rápido y pase bien”, y desde entonces no se habla de otra cosa. En Tiempo de San Juan salimos a preguntar qué opinan los sanjuaninos sobre este mix que dividió al país. @carlaoacosta @elkukazz Más info en @tiempodesanjuan #vino #messi #opinion #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

