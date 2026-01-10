El rugido solidario de Huaykil: una noche para el "Guri", un querido personaje de la familia roquera de San Juan complicado de salud

El rock sanjuanino volverá a demostrar que, cuando un amigo lo necesita, la respuesta es colectiva. Este domingo, desde las 22 horas , el Bar del Titi (España, antes de llegar a República del Líbano ) será el escenario de una noche solidaria , pensada desde el corazón y con un objetivo claro: acompañar y ayudar a Gustavo Vargas , conocido por todos como “Guri” , el infaltable de cada tocada y apoyo incondicional de la movida rockera local , que hoy atraviesa un delicado momento de salud .

Se espera un verdadero abrazo musical para el Guri , quien enfrenta complicaciones derivadas de la diabetes , que incluso derivaron en la amputación de algunos dedos del pie . Actualmente necesita afrontar gastos médicos y medicamentos diarios . Ya de regreso en su casa, pudo conseguirse una silla de ruedas para mayor comodidad y continúa con curaciones periódicas en las heridas.

“Cuando nos enteramos de la situación, no hicimos más que coincidir en decir: hagamos algo”, relató Alejandro Pozo a Tiempo de San Juan. “Convocamos a todos para que vengan a ser parte de esto y a apoyar a una persona que siempre estuvo del lado de los músicos”.

“La noche vamos a tratar de que sea muy amena, por supuesto, toda dirigida a él”, explicó el baterista de Huaykil, la reconocida banda de rock pesado sanjuanina que impulsa y sostiene la iniciativa. No se trata solo de un show, sino de un gesto de gratitud colectiva hacia alguien que siempre acompañó a los músicos. “Sabemos cuáles son las canciones de Huaykil que le gustan, porque es una persona que nos ha honrado toda la vida”, agregó.

Huaykil abrirá la noche con temas propios y canciones especialmente elegidas para el Guri, junto a músicos invitados que se irán sumando sobre el escenario. “Vamos a iniciar el show tocando algunas canciones nuestras y otras que le gustan a él, compartiendo con músicos que van a venir a cantar junto con Lucas de Huaykil”, detalló Pozo.

La modalidad de ingreso solidaria también responde al espíritu de la jornada. “La entrada será un aporte a un alias, para que todo el que vaya sienta que pudo ayudar aunque sea con lo mínimo”, explicó. En la puerta estarán familiares del Guri, habrá un código QR y la posibilidad de consultar directamente sobre las necesidades más urgentes.

La propuesta va más allá del rock. La grilla incluirá cruces y fusiones poco habituales. “Va a haber tango, va a estar la orquesta Los Guapos del Abasto, que quiere colaborar con su presencia y su arte, con un tango tradicional”, contó el músico. Bandas, solistas y estilos musicales se mezclarán en una misma escena bajo una consigna común: estar presentes.

Desde la organización destacan que todo se armó en tiempo récord. “Esto se hizo en cuatro días y la repercusión del apoyo es impresionante”, remarcó Pozo, aún conmovido. La urgencia tiene un motivo concreto: la situación de salud del Guri requiere ayuda inmediata.

“Hablar del Guri es hablar de San Juan”, afirmó Pozo. “No hay una sola banda a la que no haya apoyado desde sus comienzos”. Su presencia constante en recitales, su respaldo a músicos emergentes y su identidad profundamente ligada al rock local lo convirtieron, con los años, en un referente indiscutido.

La emoción atraviesa cada palabra. “Me emociona porque son tantas cosas en la historia… hace casi 40 años que estoy sentado en una batería y nunca él dejó de estar”, confesó. Y resumió el sentido profundo de la convocatoria: “Lo poquito que vamos a hacer es nada comparado con todo lo que él necesita, pero es muy sentido”.

Este domingo no será solo un recital. Será una noche de memoria, gratitud y comunidad. Un rugido solidario del rock sanjuanino que buscará devolverle al Guri una parte de todo lo que le dio a la música y a la escena local.