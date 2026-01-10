sábado 10 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Abrazo musical

El rugido solidario de Huaykil: una noche para el "Guri", un querido personaje de la familia roquera de San Juan complicado de salud

El rock sanjuanino se une este domingo en una noche solidaria para ayudar a Gustavo “Guri” Vargas, histórico "infaltable" de la movida local, que atraviesa un delicado momento de salud. Música, afecto y comunidad se darán cita en el Bar del Titi desde las 22.

Por Juan Ortiz
image

El rock sanjuanino volverá a demostrar que, cuando un amigo lo necesita, la respuesta es colectiva. Este domingo, desde las 22 horas, el Bar del Titi (España, antes de llegar a República del Líbano) será el escenario de una noche solidaria, pensada desde el corazón y con un objetivo claro: acompañar y ayudar a Gustavo Vargas, conocido por todos como “Guri”, el infaltable de cada tocada y apoyo incondicional de la movida rockera local, que hoy atraviesa un delicado momento de salud.

Lee además
el jinete sanjuanino benjamin costa hizo historia en festival de doma y folklore de jesus maria
Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María
san juan en verano: guia de actividades para vivirlo en todos los departamentos
Para todos los gustos

San Juan en verano: guía de actividades para vivirlo en todos los departamentos
image

Se espera un verdadero abrazo musical para el Guri, quien enfrenta complicaciones derivadas de la diabetes, que incluso derivaron en la amputación de algunos dedos del pie. Actualmente necesita afrontar gastos médicos y medicamentos diarios. Ya de regreso en su casa, pudo conseguirse una silla de ruedas para mayor comodidad y continúa con curaciones periódicas en las heridas.

“Cuando nos enteramos de la situación, no hicimos más que coincidir en decir: hagamos algo”, relató Alejandro Pozo a Tiempo de San Juan. “Convocamos a todos para que vengan a ser parte de esto y a apoyar a una persona que siempre estuvo del lado de los músicos”.

image

“La noche vamos a tratar de que sea muy amena, por supuesto, toda dirigida a él”, explicó el baterista de Huaykil, la reconocida banda de rock pesado sanjuanina que impulsa y sostiene la iniciativa. No se trata solo de un show, sino de un gesto de gratitud colectiva hacia alguien que siempre acompañó a los músicos. “Sabemos cuáles son las canciones de Huaykil que le gustan, porque es una persona que nos ha honrado toda la vida”, agregó.

Huaykil abrirá la noche con temas propios y canciones especialmente elegidas para el Guri, junto a músicos invitados que se irán sumando sobre el escenario. “Vamos a iniciar el show tocando algunas canciones nuestras y otras que le gustan a él, compartiendo con músicos que van a venir a cantar junto con Lucas de Huaykil”, detalló Pozo.

image

La modalidad de ingreso solidaria también responde al espíritu de la jornada. “La entrada será un aporte a un alias, para que todo el que vaya sienta que pudo ayudar aunque sea con lo mínimo”, explicó. En la puerta estarán familiares del Guri, habrá un código QR y la posibilidad de consultar directamente sobre las necesidades más urgentes.

La propuesta va más allá del rock. La grilla incluirá cruces y fusiones poco habituales. “Va a haber tango, va a estar la orquesta Los Guapos del Abasto, que quiere colaborar con su presencia y su arte, con un tango tradicional”, contó el músico. Bandas, solistas y estilos musicales se mezclarán en una misma escena bajo una consigna común: estar presentes.

image

Desde la organización destacan que todo se armó en tiempo récord. “Esto se hizo en cuatro días y la repercusión del apoyo es impresionante”, remarcó Pozo, aún conmovido. La urgencia tiene un motivo concreto: la situación de salud del Guri requiere ayuda inmediata.

Hablar del Guri es hablar de San Juan”, afirmó Pozo. “No hay una sola banda a la que no haya apoyado desde sus comienzos”. Su presencia constante en recitales, su respaldo a músicos emergentes y su identidad profundamente ligada al rock local lo convirtieron, con los años, en un referente indiscutido.

La emoción atraviesa cada palabra. “Me emociona porque son tantas cosas en la historia… hace casi 40 años que estoy sentado en una batería y nunca él dejó de estar”, confesó. Y resumió el sentido profundo de la convocatoria: “Lo poquito que vamos a hacer es nada comparado con todo lo que él necesita, pero es muy sentido”.

Este domingo no será solo un recital. Será una noche de memoria, gratitud y comunidad. Un rugido solidario del rock sanjuanino que buscará devolverle al Guri una parte de todo lo que le dio a la música y a la escena local.

Temas
Seguí leyendo

En crisis, una empresa de seguridad desvinculó a 130 vigiladores en San Juan: así se expresaron los exempleados en las redes

Lleva 40 años con diálisis, se hizo viral por un emotivo agradecimiento y ahora pide ayuda a los sanjuaninos

Tras la muerte de su director, afirmaron que hubo al menos dos intentos de robos al Museo Einstein

El Gobierno de San Juan asistió a otras 200 familias, tras las lluvias

La primera Copa de Patinaje Artístico Adaptado del calendario oficial llevará el nombre de su precursor: Ramón Córdoba

Se conocieron dos encuestas sobre la minería en San Juan, con resultados diferentes

Mirá cómo están quedando los nuevos juegos del Parque Belgrano y qué falta para su inauguración

De pintadas a basura: limpiaron un atractivo turístico de Valle Fértil e hicieron un pedido a los visitantes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el jinete sanjuanino benjamin costa hizo historia en festival de doma y folklore de jesus maria
Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En crisis, una empresa de seguridad desvinculó a 130 vigiladores en San Juan: así se expresaron los exempleados en las redes
Despidos

En crisis, una empresa de seguridad desvinculó a 130 vigiladores en San Juan: así se expresaron los exempleados en las redes

La pareja detenida fue llevada este viernes a Tribunales.
Maltrato infantil

Pese a los antecedentes, liberaron al hombre de Pocito que agarró a cintarazos y mechonazos a sus dos hijastros

El siniestro vial estuvo lugar cerca de las 10.00 en la intersección de Caseros y Pedro Echagüe.
Este sábado

Impactante siniestro vial en una esquina del centro sanjuanino dejó varios heridos

Calor. 
Pronóstico

¿Volverán el calor y la lluvia? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

Quién era el anciano que murió tras caer de su bicicleta en Capital
Dolor en las redes

Quién era el anciano que murió tras caer de su bicicleta en Capital

Te Puede Interesar

Cómo es el Basta, el juego más pedido por los niños sanjuaninos para Navidad y los Reyes Magos video
Video

Cómo es el Basta, el juego más pedido por los niños sanjuaninos para Navidad y los Reyes Magos

Por David Cortez Vega
El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María
Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

El rugido solidario de Huaykil: una noche para el Guri, un querido personaje de la familia roquera de San Juan complicado de salud
Abrazo musical

El rugido solidario de Huaykil: una noche para el "Guri", un querido personaje de la familia roquera de San Juan complicado de salud

Un coordinado operativo desarticuló una convocatoria de picadas ilegales en Pocito
En Calle 11 y Ruta 40

Un coordinado operativo desarticuló una convocatoria de picadas ilegales en Pocito

Sin eventos climáticos de peso, San Juan se encamina a una cosecha con buena producción, pero el exceso de vino en bodega y la caída del consumo complican las perspectivas para el viñatero.
Vendimia 2026

Por qué la cosecha de uvas "normal" que se espera en San Juan puede complicar al viñatero