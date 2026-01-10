Impactante siniestro vial en una esquina del centro sanjuanino dejó varios heridos

Una camioneta Trafic, perteneciente al medio Quien TV, y una Volkswagen Suran protagonizaron un aparatoso siniestro vial en la mañana de este sábado en la intersección de Caseros y Pedro Echagüe, en el centro sanjuanino.
sábado 10 de enero 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El accidente aconteció en la intersección de Caseros y Pedro Echagüe entre una Trafic y una Volkswagen Suran
Una camioneta Trafic, perteneciente al medio Quien TV, y una Volkswagen Suran protagonizaron un aparatoso siniestro vial en la mañana de este sábado en la intersección de Caseros y Pedro Echagüe, en el centro sanjuanino.
Como recogió en su posteo un usuario de Facebook, ambos vehículos colisionaron en la citada esquina dejando con heridas visibles a los conductores y a otras cuatro personas, ninguno con heridas de gravedad.
Personal policial trabaja en el lugar para esclarecer lo sucedido, mientras que el Servicio de Emergencias 107 trasladó a los heridos al Hospital Rawson.