sábado 10 de enero 2026

Este sábado

Impactante siniestro vial en una esquina del centro sanjuanino dejó varios heridos

El accidente aconteció en la intersección de Caseros y Pedro Echagüe entre una Trafic y una Volkswagen Suran

Por Redacción Tiempo de San Juan
El siniestro vial estuvo lugar cerca de las 10.00 en la intersección de Caseros y Pedro Echagüe.

El siniestro vial estuvo lugar cerca de las 10.00 en la intersección de Caseros y Pedro Echagüe.

Una camioneta Trafic, perteneciente al medio Quien TV, y una Volkswagen Suran protagonizaron un aparatoso siniestro vial en la mañana de este sábado en la intersección de Caseros y Pedro Echagüe, en el centro sanjuanino.

image

Como recogió en su posteo un usuario de Facebook, ambos vehículos colisionaron en la citada esquina dejando con heridas visibles a los conductores y a otras cuatro personas, ninguno con heridas de gravedad.

Personal policial trabaja en el lugar para esclarecer lo sucedido, mientras que el Servicio de Emergencias 107 trasladó a los heridos al Hospital Rawson.

