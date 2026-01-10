sábado 10 de enero 2026

Lote Hogar 18

Sustrajo una mochila con herramientas en Rawson, pero lo atraparon y terminó lesionado y detenido

Un joven de 25 años fue aprehendido en el Lote Hogar 18 tras intentar robar una mochila con herramientas de una camioneta estacionada. Fue perseguido por la policía y vecinos, resultó lesionado durante la huida y quedó detenido por hurto en grado de tentativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven de 25 años fue detenido este sábado en el Lote Hogar 18, en Rawson. Fue sorprendido cuando intentaba robar una mochila con herramientas de construcción del interior de una camioneta estacionada en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando personal policial advirtió a González, domiciliado en el Loteo Santa Isabel, en el momento en que sustraía una mochila perteneciente a un hombre de 44 años. Al notar la presencia de los efectivos, el sospechoso emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución por la zona.

Durante la huida, vecinos del lugar se sumaron al seguimiento y el joven terminó con lesiones producto de agresiones recibidas antes de la llegada de la policía, que finalmente logró aprehenderlo en el lugar.

Intervino el ayudante fiscal Germán Cuk, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa. La mochila con herramientas fue recuperada y devuelta a su propietario, mientras que el detenido quedó a disposición del Juzgado de Flagrancia.

