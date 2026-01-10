Un albardonero quedó preso por el supuesto ataque sexual contra la expareja

El presunto abusador frente al juez. No se muestra a la víctima para proteger a la víctima del supuesto ataque sexual.

Un hombre de Albardón que en 2023 fue denunciado por pegarle a su pareja, ahora cayó preso por la presunta violación contra la misma mujer. El supuesto ataque sexual ocurrió el martes último cuando ella fue a buscar al hijo que tiene ambos.

El sujeto, de 37 años y cuyas iniciales son D.A.B., fue detenido el jueves último en el marco de una causa iniciada en la UFI CAVIG. La ayudante fiscal Juliana Migani le imputó este viernes, ante el juez de garantías Alberto Caballero, el delito de abuso sexual con acceso carnal y pidió la prisión preventiva. La abogada defensora Yanina González , por su parte, se opuso a esa medida.

El magistrado concluyó que la investigación recién empezaba y que faltaban muchas medidas de prueba, además de que no había peligro de fuga. Si bien resolvió que el imputado recupere la libertad mientras avanza la causa, dispuso que continúe detenido en la Comisaría 18ª hasta tanto acredite un domicilio fijo. También le dejó en claro que no puede acercarse ni mantener cualquier tipo de contacto con la presunta víctima.

La denunciante aseguró que hace tiempo está separada del ahora imputado y que tienen un hijo en común. De acuerdo con sus dichos, el martes último el nene se encontraba en la casa del hombre; entonces ella lo fue a buscar para llevarlo de regreso a su vivienda.

En ese encuentro, el changarín volvió a insistirle para que reanudaran la relación de pareja. Ante la negativa por parte de ella, él respondió: “Volvamos o te voy a matar”, relató. Según contó en su denuncia, el hombre le ordenó al nene que se fuera a jugar a la calle. Ahí, supuestamente, la tomó por la fuerza, la lanzó sobre la cama, le quitó parte de la ropa y la sometió sexualmente, pese a que ella lloraba y se resistía.

La fiscalía remarcó que la mujer sufrió violencia de género durante la convivencia y en octubre de 2023 lo denunció por lesiones. Con esos argumentos, pidió la prisión preventiva para el sospechoso, pero no alcanzaron.