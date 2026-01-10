sábado 10 de enero 2026

Sin salidas

Rivadavia: dan con un prófugo del penal que llevaba burlando a la justicia por casi 4 años

Según la investigación de la Brigada de Investigaciones Oeste, este sujeto apodado “El Garrón” siguió delinquiendo durante ese tiempo en territorio sanjuanino como en Mendoza, ya que su actual pareja es oriunda de esa provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante la jornada de este viernes, personal policial de la Brigada de Investigaciones Oeste atrapó a un viejo conocido de la justicia. Se trata de Víctor Daniel Contrera alias "El Garrón".

Este sujeto estaba evadido del penal de Chimbas desde hace años, precisamente desde el 29 de marzo de 2022, es decir que le quedaban días para que fueran cuatro en total.

Según los investigadores policiales, este hombre ha seguido haciendo de las suyas porque además de escabullirse de la policía, seguía cometiendo delitos contra la propiedad. Los hacía en San Juan y no lo atrapaban, porque tenía una salida rápida, Mendoza exactamente.

En la vecina provincia vive su actual pareja y según miembros de la fuerza, también ha sido parte de diferentes delitos y era intensamente buscado.

La aprehensión de “El Garrón” fue durante la tarde de este viernes 9 de enero, en el Lote Hogar 2541, en La Bebida Rivadavia. Cuando lograron identificar a este delincuente. Los efectivos se acercaron a él y dijeron que eran efectivos. Esta declaración hizo explotar a Contrera e intentó darse a la fuga, pero estaba acorralado y lo atraparon.

Los efectivos tuvieron que seguir con el procedimiento en otro lugar porque los vecinos del Lote y el Barrio Nuevo Cuyo empezaron a tirar objetos contundentes e intentaron entorpecer la aprehensión de “El Garrón”.

La aprehensión de Contrera fue comunicada a la jueza de Ejecución Lidia Reverendo y esta dispuso que lo trasladaran de manera inmediata al Servicio Penitenciario Provincial.

