"Nada mejor que jugar un rato con mi hijo Pedrito": el momento familiar de Fabián Martín en Iglesia

En medio de su agenda institucional en Iglesia , el vicegobernador de San Juan , Fabián Martín , mostró este sábado una faceta más íntima y familiar a través de sus redes sociales. La autoridad provincial compartió un video grabado en el Hotel de Pismanta, donde se lo ve paseando en bicicleta junto a su hijo, Pedrito, quien fue el encargado de filmar la escena.

“Nada mejor que jugar un rato con mi hijo Pedrito”, escribió Martín en el posteo, que rápidamente generó reacciones entre usuarios que destacaron el costado cotidiano del presidente de la Cámara de Diputados provincial.

— Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 11, 2026

La presencia del vicegobernador en Iglesia se da en el marco de la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana, que tuvo un inicio contundente durante la noche del viernes. Desde las primeras horas, vecinos y visitantes se acercaron para disfrutar de una jornada atravesada por el folclore, el talento local y una fuerte respuesta del público.

El acto inaugural contó con la participación de Martín, junto a autoridades provinciales y departamentales, acompañando el comienzo de una de las celebraciones más representativas de la identidad iglesiana. En ese contexto, se realizó la tradicional bendición de los frutos y el intendente Jorge Espejo brindó palabras que marcaron el tono institucional de la velada.

Durante la primera noche, el escenario recibió a academias de danza del departamento, artistas locales y números folklóricos, con una grilla que combinó propuestas provinciales y departamentales. El cierre estuvo a cargo de Llokallas y Dale Que Va, que mantuvieron al público en alto hasta el final.