sábado 10 de enero 2026

Iglesia volvió a vibrar con la Fiesta de la Semilla y la Manzana

La primera noche del tradicional festejo se vivió este viernes con gran convocatoria, música, danza y un fuerte sentido de identidad, en una jornada que combinó celebración popular y marco institucional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana tuvo un arranque contundente en Iglesia. Desde temprano, vecinos y visitantes se acercaron para compartir una noche marcada por el folclore, el talento local y el acompañamiento del público, que respondió con entusiasmo a cada propuesta sobre el escenario.

El acto inaugural contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, junto a autoridades provinciales y departamentales, quienes acompañaron el comienzo de una de las celebraciones más representativas de la identidad iglesiana. En ese marco, se destacó la bendición de los frutos y las palabras del intendente Jorge Espejo, que aportaron el tono institucional a una velada atravesada por las tradiciones.

Durante la noche se presentaron academias de danza de todo el departamento, artistas locales y números folklóricos que marcaron el pulso del festival. La grilla combinó propuestas provinciales y departamentales, con un cierre festivo a cargo de Llokallas y Dale Que Va, que mantuvieron al público en alto hasta el final.

Con una primera jornada extensa y muy acompañada, la Fiesta de la Semilla y la Manzana mostró un comienzo sólido, reafirmando su valor cultural y social, y dejando en claro que el talento local y regional sigue siendo protagonista en el corazón de Iglesia.

Las imágenes

image
image
image
image
image
image
image
image
