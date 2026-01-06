martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con la guitarra en mano

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana

Tras quedar bloqueado en los sistemas de la Justicia, el exjefe comunal reaparece en la escena pública desde la música: confirmó que actuará con su grupo folklórico en el festival iglesiano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
julian gil
julian gil

Luego de permanecer envuelto en una fuerte controversia judicial por su situación como abogado, el ex intendente de Caucete Julián Gil volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un anuncio alejado de los tribunales y ligado a la música.

Lee además
pese a que apelo la inhabilitacion de su matricula y podia seguir litigando, julian gil fue bloqueado en la justicia
Polémica

Pese a que apeló la inhabilitación de su matrícula y podía seguir litigando, Julián Gil fue "bloqueado" en la Justicia
José Castro, intendente de Angaco.
Debate oral

Hay fecha para el juicio contra el intendente de Angaco, tras ser acusado de tres delitos

A través de sus redes sociales, confirmó que se presentará con su grupo folklórico Los Camperos de Cuyo en la Fiesta de la Semilla y la Manzana, que se desarrollará en Iglesia durante la noche del viernes 9 de enero.

image

La participación artística se conoce apenas un mes después de que Gil apelara la inhabilitación de su matrícula como abogado, sanción que había sido dispuesta por el Foro de Abogados tras su condena por el delito de encubrimiento. Pese a ese planteo judicial, en las últimas semanas el ex jefe comunal quedó nuevamente en el centro de la polémica al trascender que fue “bloqueado” en los sistemas virtuales de la Justicia, lo que le impediría ejercer tareas profesionales en el fuero civil.

Según habían indicado fuentes de su entorno en diciembre pasado, la sanción disciplinaria aún estaba siendo revisada en el ámbito judicial y, por ese motivo, la inhabilitación no debía quedar firme hasta que existiera una resolución definitiva. Sin embargo, el bloqueo habría avanzado igualmente, situación que el propio Gil y su defensor calificaron como una vulneración del derecho a la defensa.

El caso es analizado por el Séptimo Juzgado Civil, que deberá determinar si se respalda la decisión del Foro de Abogados o si corresponde restituirle la matrícula profesional. La polémica se originó tras una condena a un año de prisión en suspenso por dos hechos de encubrimiento agravado, en el marco de un juicio abreviado en el que Gil reconoció haber intentado sobornar a víctimas para beneficiar a sus clientes.

Temas
Seguí leyendo

La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital

Tras el apoyo de Jalil al Presupuesto, Milei le cedió a Catamarca el control de una minera

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local

Hablan de un "Santilli tour" por la reforma laboral y San Juan sería uno de los primeros destinos

La detención de Maduro sacudió al arco político argentino: apoyo, festejos y duras críticas

Javier Milei celebró el operativo estadounidense y la captura de Nicolás Maduro

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Qué se sabe sobre el nuevo ingreso de personal a Tribunales: el pasilleo y un tema que no se resolvió

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente Javier Milei y Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.
Buenas relaciones

Tras el apoyo de Jalil al Presupuesto, Milei le cedió a Catamarca el control de una minera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Imagen ilustrativa
Por descuidado

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Ladrones dejaron sin iluminación a una conocida escuela de Rivadavia

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraudes virtuales

Crecen las estafas millonarias con falsos descuentos e inversiones en YPF y una conocida tarjeta

Por Redacción Tiempo de San Juan
La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital
Movimientos

La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital

Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan
Repercusiones

Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana
Con la guitarra en mano

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana

Los propietarios del local reparaban y reforzaban la puerta por donde entraron los ladrones.
Ataque a comercio

Se llevaron $1.500.000 en prendas de vestir de una tienda de Chimbas