Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana

Luego de permanecer envuelto en una fuerte controversia judicial por su situación como abogado, el ex intendente de Caucete Julián Gil volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un anuncio alejado de los tribunales y ligado a la música.

A través de sus redes sociales, confirmó que se presentará con su grupo folklórico Los Camperos de Cuyo en la Fiesta de la Semilla y la Manzana, que se desarrollará en Iglesia durante la noche del viernes 9 de enero.

image

La participación artística se conoce apenas un mes después de que Gil apelara la inhabilitación de su matrícula como abogado, sanción que había sido dispuesta por el Foro de Abogados tras su condena por el delito de encubrimiento. Pese a ese planteo judicial, en las últimas semanas el ex jefe comunal quedó nuevamente en el centro de la polémica al trascender que fue “bloqueado” en los sistemas virtuales de la Justicia, lo que le impediría ejercer tareas profesionales en el fuero civil.

Según habían indicado fuentes de su entorno en diciembre pasado, la sanción disciplinaria aún estaba siendo revisada en el ámbito judicial y, por ese motivo, la inhabilitación no debía quedar firme hasta que existiera una resolución definitiva. Sin embargo, el bloqueo habría avanzado igualmente, situación que el propio Gil y su defensor calificaron como una vulneración del derecho a la defensa.

El caso es analizado por el Séptimo Juzgado Civil, que deberá determinar si se respalda la decisión del Foro de Abogados o si corresponde restituirle la matrícula profesional. La polémica se originó tras una condena a un año de prisión en suspenso por dos hechos de encubrimiento agravado, en el marco de un juicio abreviado en el que Gil reconoció haber intentado sobornar a víctimas para beneficiar a sus clientes.