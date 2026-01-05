lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
38° Edición

'La Fiesta de la Semilla y la Manzana' empezó a palpitarse en la peatonal sanjuanina

Iglesia presentó en el corazón sanjuanino una de las celebraciones más importantes de su calendario. La música y la danza, protagonistas de este adelanto

Por Redacción Tiempo de San Juan
El grupo Nuevo Tiempo compartió su impronta en el cruce de las peatones de la capital sanjuanina.

El grupo Nuevo Tiempo compartió su impronta en el cruce de las peatones de la capital sanjuanina.

El departamento de Iglesia se prepara para recibir a miles de turistas y residentes en lo que será la 38° Edición de la Fiesta de la Semilla y la Manzana. El evento, que ya es un clásico del calendario estival de San Juan, promete dos noches (9 y 10 de enero) cargadas de tradición, gastronomía y una cartelera artística de primer nivel.

Lee además
El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos. video
Videonota

Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano
impactante crecida en gualcamayo: el temporal arraso con cultivos y ganado
Video

Impactante crecida en Gualcamayo: el temporal arrasó con cultivos y ganado

Este lunes, el ritmo y el color de Iglesia se trasladaron a la Peatonal de la Ciudad de San Juan para la presentación del evento. Los transeúntes fueron sorprendidos por la actuación en vivo del grupo "Nuevo Tiempo" y el despliegue coreográfico del Ballet Municipal, quienes brindaron un pequeño adelanto de lo que se vivirá en el departamento cordillerano.

La cita será en Rodeo, específicamente en el emblemático Predio Los Manantiales, un espacio ideal para disfrutar de las noches estrelladas de Iglesia mientras se rinde homenaje a la producción local.

La organización confirmó una grilla de artistas nacionales que aseguran el baile y la emoción para ambas jornadas:

  • Viernes 9 de enero: La energía del cuarteto llegará de la mano de Dale Q’ Va, acompañados por el estilo andino y festivo de Llokallas.
  • Sábado 10 de enero: El cierre estará marcado por el folklore de pura cepa con la presencia de Cristian Herrera y el romanticismo tradicional de Aire Mansero.

Temas
Seguí leyendo

Video: impresionante creciente en Tamberías tras las intensas lluvias

Un tramo de una calle importante de Capital pasó a ser contramano: en video, el desconocimiento de conductores que circulaban sin respetar los carteles

Rivadavia inauguró el polideportivo de uno de sus barrios más tradicionales, con un especial lazo con su Intendente

Vuelven las Peñas de la Familia al cerro de San Martín: música, unión y tradición con entrada gratuita

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Javier Milei, presidente de Argentina, y el canciller Pablo Quirno, en la última reunión del Mercosur
Posiciones desencontradas

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta
Historia

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Te Puede Interesar

Así se entregó el Tarta Arancibia, acusado de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, acusado de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un año parejo y un cierre en alza: así quedó San Juan en la coparticipación
Coparticipación de impuestos

Cómo le fue a San Juan en el reparto de la plata nacional: moderado en el año, mejor en diciembre

Las compras de Reyes Magos, a último momento en San Juan.
Videonota

"El último esfuerzo": los "Reyes" coparon el centro sanjuanino en la recta final y contaron qué compraron

Este miércoles arrancan las Colonias de Verano 2026 gratuitas en San Juan.
Diversión y aprendizaje

Arrancan las Colonias de Verano gratuitas en San Juan: todos los detalles sobre cómo serán

David Wikstrom es el abogado que le asignaron a Nicolás Maduro.
Tiene un precedente llamativo

Quién es David Wikstrom, el abogado que el tribunal de Nueva York le asignó a Nicolás Maduro