'La Fiesta de la Semilla y la Manzana' empezó a palpitarse en la peatonal sanjuanina

El grupo Nuevo Tiempo compartió su impronta en el cruce de las peatones de la capital sanjuanina.

El departamento de Iglesia se prepara para recibir a miles de turistas y residentes en lo que será la 38° Edición de la Fiesta de la Semilla y la Manzana. El evento, que ya es un clásico del calendario estival de San Juan, promete dos noches (9 y 10 de enero) cargadas de tradición, gastronomía y una cartelera artística de primer nivel.

Este lunes, el ritmo y el color de Iglesia se trasladaron a la Peatonal de la Ciudad de San Juan para la presentación del evento. Los transeúntes fueron sorprendidos por la actuación en vivo del grupo "Nuevo Tiempo" y el despliegue coreográfico del Ballet Municipal, quienes brindaron un pequeño adelanto de lo que se vivirá en el departamento cordillerano.

La cita será en Rodeo, específicamente en el emblemático Predio Los Manantiales, un espacio ideal para disfrutar de las noches estrelladas de Iglesia mientras se rinde homenaje a la producción local.

La organización confirmó una grilla de artistas nacionales que aseguran el baile y la emoción para ambas jornadas: