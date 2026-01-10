sábado 10 de enero 2026

Rawson

Circulaba en una moto robada y terminó detenido en el Barrio La Estación

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 6ª de Rawson. El joven, de 18 años, fue interceptado mientras conducía un rodado sustraído de la vía pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un joven de 18 años fue detenido en el Barrio La Estación, en Rawson. El hombre circulaba a bordo de una motocicleta que había sido denunciada como robada, informaron fuentes policiales.


El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 6ª, quienes aprehendieron al sospechoso -identificado como Videla y domiciliado en la zona- mientras se desplazaba en una motocicleta marca Keller, modelo 110 cc. Tras verificar los datos del rodado, se constató que había sido sustraído de la vereda de una distribuidora ubicada sobre Boulevard Sarmiento.

La damnificada, una mujer de 26 años, había radicado la denuncia correspondiente y reconoció la motocicleta como de su propiedad al ser exhibida por la Policía. Por disposición del ayudante fiscal Cuk Germán, se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia por robo agravado, al tratarse de un vehículo robado en la vía pública.

El rodado fue secuestrado y posteriormente restituido a su dueña, mientras que el joven quedó a disposición del Juzgado de Flagrancia.

