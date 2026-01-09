¿Un acto de venganza?: una mujer de Chimbas, presa tras intentar desvalijarle la casa a una vecina

Un llamativo hecho se registró en las últimas horas en el departamento Chimbas, donde una mujer fue detenida tras ser acusada de haber desvalijado una vivienda ubicada en el barrio Los Toneles. Por el caso intervino personal de la Subcomisaría Cipolletti y la sospechosa quedó a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, la detenida fue identificada como Fernández, de 51 años, quien está acusada de ingresar a la casa de una vecina de 49 años, situada en la manzana 16 del mencionado barrio, y sustraer una gran cantidad de elementos de valor.

Entre los efectos robados se encuentran nada menos que la puerta de ingreso de la vivienda, una cocina marca Orbis, un juego de comedor completo, un lavamanos, inodoro y bidet, una cama de dos plazas con su colchón, un ropero de madera con ropa en su interior, un termotanque y la grifería completa tanto de la cocina como del baño.

La magnitud del botín y la relación entre ambas mujeres despertaron sospechas en torno a un posible trasfondo personal en el hecho, por lo que no se descarta que se haya tratado de un acto de venganza. Esta hipótesis es analizada por los investigadores.

Tras el procedimiento policial, Fernández fue aprehendida y puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.