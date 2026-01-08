jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preso recapturado

Enviaron de regreso al penal de Chimbas al preso prófugo que andaba en una moto robada

Es Brian Daniel Álvarez Rojo, quien cumplía una pena de 6 años y 6 meses de cárcel y estaba prófugo por violar los permisos de salidas transitorias. Lo atraparon el martes último con una moto robada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Braian Álvarez Rojo en la audiencia de este jueves.

Braian Álvarez Rojo en la audiencia de este jueves.

El preso del penal de Chimbas que estaba prófugo y que fue recapturado el martes último a bordo de una moto robada en Santa Lucía fue enviado de regreso a la cárcel para que continúe cumpliendo su condena. Además, por pedido de la fiscalía, un juez dispuso este jueves la prisión preventiva del reo mientras lo investigan por una nueva causa penal.

Lee además
tras dos meses profugo, cayo en buenos aires el chileno, el hombre que baleo al ex de su pareja en chimbas
Invstigación

Tras dos meses prófugo, cayó en Buenos Aires el "Chileno", el hombre que baleó al ex de su pareja en Chimbas
Imagen ilustrativa
Capturado

Tenía pedido de captura del Penal de Chimbas y andaba en una moto robada

El recapturado fue Brian Daniel Álvarez Rojo, interno del Servicio Penitenciario Provincial que cumple una pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de robo agravado por el uso de arma. El sujeto había comenzado a gozar de salidas transitorias en el penal de Chimbas, pero el pasado 10 de diciembre no regresó más y desde entonces estaba declarado prófugo.

image
El fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El martes último, en horas de la tarde, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Sección Apoyo Investigativo realizaban tareas investigativas por calle Proyectada de Roque Sáenz Peña, en la zona de Alto de Sierra, en Santa Lucía, observaron a un joven que circulaba en una motocicleta y salía del sector 2 del asentamiento Río San Juan. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó el rodado en un descampado y escapó a pie.

Los efectivos salieron en su persecución y luego montaron un operativo cerrojo tras lo cual lograron apresarlo en unos viñedos. Allí fue identificado como Brian Álvarez Rojo y confirmaron que era un preso del penal de Chimbas y estaba prófugo desde el 10 de diciembre pasado por violar el régimen de salidas transitorias.

image
El prófugo tras su detención.

El prófugo tras su detención.

En cuanto a la motocicleta abandonada, los policías constataron que se trataba de una Honda Wave 110 cc, de color blanco con vivos verdes y negros, sin patente, que había sido robada el 1 de enero último en Chimbas.

Este jueves, Álvarez Rojo fue trasladado a Tribunales, donde el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad, señalaron que no contaban con elementos suficientes para imputarle la autoría del robo de la motocicleta secuestrada. No obstante, le atribuyeron el delito de encubrimiento por recepción sospechosa.

image
El juez de garantías Pablo León.

El juez de garantías Pablo León.

En función de esta nueva causa penal, de los antecedentes condenatorios del imputado y del hecho de haber estado prófugo por quebrantar los permisos de salidas transitorias, la fiscalía solicitó la prisión preventiva. El juez Pablo León resolvió tal como pidió el Ministerio Público Fiscal y ordenó que Álvarez Rojo sea enviado de regreso al penal de Chimbas, además de imponerle la prisión preventiva por el plazo de 5 meses mientras avanza la investigación por el caso de la moto robada.

Temas
Seguí leyendo

Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja

Terminó preso por robarse una ventana en Chimbas

Robaron ropa de un maniquí en Rawson: uno estará preso más de dos años y el otro accedió a una probation

Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito

Le robaron la bicicleta y la encontraron en un camping de Jáchal

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito

En Sarmiento: en el fondo no solo tenían aves en cautiverio, sino también gran cantidad de plantas de marihuana

Chimbas: entró a una vivienda "como pancho por su casa", sacó $10.000 de una billetera y huyó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Te Puede Interesar

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento
Informe

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento

Por Redacción Tiempo de San Juan
Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja
Violencia de género

Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja

Foto archivo.
Desarrollo Humano

Tras las lluvias, el Gobierno de San Juan asistió a más de 400 familias

El Índice CIRCOT de enero de 2026 actualizó el valor del metro cuadrado y el costo estimado de construir una vivienda tipo en San Juan.
Metro cuadrado

Cuánto cuesta en enero de 2026 construir una casa en San Juan

Braian Álvarez Rojo en la audiencia de este jueves.
Preso recapturado

Enviaron de regreso al penal de Chimbas al preso prófugo que andaba en una moto robada