Enviaron de regreso al penal de Chimbas al preso prófugo que andaba en una moto robada

El preso del penal de Chimbas que estaba prófugo y que fue recapturado el martes último a bordo de una moto robada en Santa Lucía fue enviado de regreso a la cárcel para que continúe cumpliendo su condena. Además, por pedido de la fiscalía, un juez dispuso este jueves la prisión preventiva del reo mientras lo investigan por una nueva causa penal.

El recapturado fue Brian Daniel Álvarez Rojo , interno del Servicio Penitenciario Provincial que cumple una pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de robo agravado por el uso de arma. El sujeto había comenzado a gozar de salidas transitorias en el penal de Chimbas, pero el pasado 10 de diciembre no regresó más y desde entonces estaba declarado prófugo.

image El fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El martes último, en horas de la tarde, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Sección Apoyo Investigativo realizaban tareas investigativas por calle Proyectada de Roque Sáenz Peña, en la zona de Alto de Sierra, en Santa Lucía, observaron a un joven que circulaba en una motocicleta y salía del sector 2 del asentamiento Río San Juan. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó el rodado en un descampado y escapó a pie.

Los efectivos salieron en su persecución y luego montaron un operativo cerrojo tras lo cual lograron apresarlo en unos viñedos. Allí fue identificado como Brian Álvarez Rojo y confirmaron que era un preso del penal de Chimbas y estaba prófugo desde el 10 de diciembre pasado por violar el régimen de salidas transitorias.

image El prófugo tras su detención.

En cuanto a la motocicleta abandonada, los policías constataron que se trataba de una Honda Wave 110 cc, de color blanco con vivos verdes y negros, sin patente, que había sido robada el 1 de enero último en Chimbas.

Este jueves, Álvarez Rojo fue trasladado a Tribunales, donde el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad, señalaron que no contaban con elementos suficientes para imputarle la autoría del robo de la motocicleta secuestrada. No obstante, le atribuyeron el delito de encubrimiento por recepción sospechosa.

image El juez de garantías Pablo León.

En función de esta nueva causa penal, de los antecedentes condenatorios del imputado y del hecho de haber estado prófugo por quebrantar los permisos de salidas transitorias, la fiscalía solicitó la prisión preventiva. El juez Pablo León resolvió tal como pidió el Ministerio Público Fiscal y ordenó que Álvarez Rojo sea enviado de regreso al penal de Chimbas, además de imponerle la prisión preventiva por el plazo de 5 meses mientras avanza la investigación por el caso de la moto robada.