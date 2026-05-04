Una feroz pelea en el Penal de Chimbas terminó con un preso apuñalado

Un interno de 36 años identificado como Emanuel Esteban Quiroga resultó gravemente herido el sábado por la tarde tras ser atacado dentro del pabellón 12, Sector 1, del Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas. El hombre recibió al menos dos puntazos y golpes durante una violenta agresión en la que, según denunció, participaron varios reclusos.

Tras el episodio, personal penitenciario activó el operativo de asistencia y el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde los médicos constataron lesiones de consideración en la zona torácica.

Fuentes del caso indicaron que Quiroga presentaba heridas punzocortantes en el pecho y la espalda. Además, habría recibido un fuerte golpe en el rostro con un objeto contundente en medio del ataque.

En las primeras averiguaciones se habló de un solo agresor, aunque posteriormente la propia víctima aseguró que fueron al menos seis los internos que participaron de la golpiza y el apuñalamiento.

Producto de las heridas, el preso sufrió un neumotórax izquierdo, cuadro que implica la perforación de un pulmón, motivo por el cual continúa internado bajo observación médica.

La causa es investigada por la UFI Genérica, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido dentro del penal. Entre ellas, se dispusieron peritajes en el pabellón, revisión de cámaras de seguridad y la intervención de médicos forenses.