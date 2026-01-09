viernes 9 de enero 2026

Ciclismo

El Giro del Sol pone primera: estos son los 13 equipos que serán parte del pelotón

La edición 2026 de la tradicional carrera sanjuanina arranca este viernes 9 de enero y ya confirmó a las 13 escuadras que animarán el peotón. Con ciclistas élite y Sub 23, el Giro recorrerá ocho departamentos en cuatro etapas que prometen velocidad, estrategia y montaña.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arranca el Giro del Sol.

Arranca el Giro del Sol.

El Giro del Sol 2026 ya está listo para comenzar y, a pocas horas del banderazo inicial, quedaron definidos los 13 equipos que integrarán el pelotón en esta XXIV edición. Con la combinación justa de experiencia, proyección y potencia juvenil, la competencia vuelve a perfilarse como una de las más exigentes y vibrantes del calendario rutero sanjuanino.

A continuación, el detalle de cada equipo y sus ciclistas, según las listas oficiales presentadas ante la organización:

Fundación Diberboll

Méndez Marcos (ELI); Rodríguez León Marcos (ELI); Albarracín Gustavo (ELI); Mercado Flavio (ELI); Priario Maximiliano (ELI); Martínez Nelson (ELI); Castro Kevin (ELI); Pizarro Felipe (ELI).

Municipalidad de Chimbas

21 Cobarrubia Leonardo (ELI); 22 Videla Agustín (ELI); 23 Ruiz Calle Hugo (ELI); 24 Ruiz Calle Robinson (ELI); 25 González Andre (ELI); 26 Ortega Fabricio (ELI); 27 Díaz Julián (S23); 28 López Franco (ELI).

Team del Valle

Álvarez Darío (ELI); 32 Durán Moisés (ELI); 33 Miranda Franco (ELI); 34 Montoya Emiliano (ELI); 35 Gómez Oscar (ELI); 36 Luján Enzo (ELI).

FX Neumáticos

41 Cabral Alejandro (ELI); 42 Khoder Zacarías (ELI); 43 Illanes Rodrigo (ELI); 44 Quinteros William (ELI); 45 Lencinas Santiago (S23); 46 Ramírez Gustavo (ELI); Guzmán Milon; Castillo Guillermo.

Maní Zabala

Rojas Ramiro (S23); 52 Rodríguez Ignacio (S23); 53 García Nicolás (ELI); 54 Gotta Lisandra (ELI); 55 Kloner Rodolfo (ELI); 56 Hernández Nicolás (ELI); 57 Moya Juan Pablo (ELI); 58 Lobos Jaime (ELI).

DM Juventud del Norte – Municipalidad de Rivadavia

81 Aguirre Sergio (ELI); 82 Moreno Alexander (ELI); 83 Manrique Lucas (S23); 84 Olarte Tiago (S23); 85 Arancibia Tiago (S23); 86 Tolosa Uriel (S23); 87 Aguirre Ramón (ELI); 88 Sagardoy Emiliano (S23).

Portal de San Juan

Ricardo Escuela; Lorenzo Díaz; Santiago Agüero; Sebastián Coronel; Carlos Tarifa; Alejandro Quilci.

Fundación Emanuel Saldaño – T. Jácamo

Valenzuela Diego; Goran Dundic; Geremías Rojas; Lautaro Ríos; Cruz Ramiro; Ramiro Gómez Ortuño; Joaquín García.

Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el Deporte

91 Páez Mauricio (ELI); 92 Domínguez Mauricio (ELI); 93 Romero Gonzalo (ELI); 94 Durán Alejandro (ELI); 95 Lopardo Lucas (ELI); 96 Moyano Tomás (ELI); 97 Ambrosi Facundo (S23); 98 Ruiz Tomás (ELI).

Municipalidad de Pocito

101 Tivani Gerardo (ELI); 102 Díaz Rodrigo (ELI); 103 Velardez Leandro (ELI); 104 Navarrarrete Maximiliano (ELI); 105 Lucero Higinio (ELI); 106 Juárez Daniel (ELI); 107 Silva Martín (ELI); 108 Alé Santiago (S23).

Fuerza Activa

111 Videla Ramiro (S23); 112 Balmaceda Matías (S23); 113 Videla Uriel (S23); 114 Sisterna Fabricio (S23); 115 Riofrio Alejo (S23); 116 Villanueva Ignacio (ELI); 117 Acuña Sebastián (ELI).

Municipalidad de Godoy Cruz

Contreras Matías (ELI); 122 Vecchi Franco (ELI); 123 Contreras Leonardo (S23); 124 Estela Leonardo (S23); 125 Gladich Tiago (ELI); 126 Roberto Rodrigo (S23).

La Etapa 1: el Giro toma velocidad

La carrera se pondrá en marcha este viernes 9 de enero con una etapa inicial de alta intensidad. El pelotón largará desde Parque Norte, en Capital, para luego avanzar por los departamentos de San Martín, Angaco, Albardón, Chimbas y Santa Lucía.

Serán 125 kilómetros con tramos urbanos y ruteros, metas sprint bonificadas y giros técnicos que pueden empezar a marcar diferencias desde el primer día. Aunque no es una etapa de montaña, su ritmo rápido y las pasadas especiales exigirán atención plena y estrategia fina.

El Giro del Sol recorrerá hasta el domingo 11 un total de cuatro etapas que unirán Capital, San Martín, Angaco, Albardón, Chimbas, Santa Lucía, Ullum, Pocito, 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, en un trazado que vuelve a combinar velocidad, resistencia y montaña.

Con equipos confirmados, ruta marcada y expectativas altas, la cuenta regresiva está en marcha: el pelotón está listo para brillar bajo el sol sanjuanino.

