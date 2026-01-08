Granizo y un fuerte chaparrón sorprendieron a parte del Gran San Juan este jueves

Un fuerte chaparrón con caída de granizo en algunas zonas, sorprendió a San Juan este jueves por la mañana.

Si bien las lluvias comenzaron a registrarse en la provincia durante la noche de ayer miércoles y continuaron durante toda la madrugada de este jueves de manera aisladas, antes del mediodía se produjo un fenómeno que sorprendió a más de un caminante y conductor. Un fuerte chaparrón cayó sobre buena parte del Gran San Juan y, en algunos casos, llegó acompañado por granizo.

La tormenta se hizo sentir con fuerza pasadas las 11 y afectó a zonas como Capital, Chimbas y Santa Lucía. En estos dos últimos, se registró la caída del granizo. Como consecuencia de la torrencial caída de agua, muchas calles quedaron inundadas rápidamente.

Cabe destacar que, hasta la tarde de hoy 8 de enero rige el alerta amarilla por tormentas en las zonas de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento. Además de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Mientras tanto, se prevé que la temperatura máxima llegue a los 27 grados y que, por la tarde y la noche sople viento del sector Sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Ya para mañana viernes, se anuncia una temperatura mínima 16 y grados y una máxima de 27, con algunas tormentas durante la madrugada y el cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada.