jueves 8 de enero 2026

Antes del mediodía

Granizo y un fuerte chaparrón sorprendieron a parte del Gran San Juan este jueves

En medio de las tormentas aisladas que se registran desde la noche del miércoles en la provincia, se produjo el fenómeno que sorprendió a quienes circulaban por las calles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un fuerte chaparrón con caída de granizo en algunas zonas, sorprendió a San Juan este jueves por la mañana.

Si bien las lluvias comenzaron a registrarse en la provincia durante la noche de ayer miércoles y continuaron durante toda la madrugada de este jueves de manera aisladas, antes del mediodía se produjo un fenómeno que sorprendió a más de un caminante y conductor. Un fuerte chaparrón cayó sobre buena parte del Gran San Juan y, en algunos casos, llegó acompañado por granizo.

La tormenta se hizo sentir con fuerza pasadas las 11 y afectó a zonas como Capital, Chimbas y Santa Lucía. En estos dos últimos, se registró la caída del granizo. Como consecuencia de la torrencial caída de agua, muchas calles quedaron inundadas rápidamente.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Si bien las lluvias comenzaron a registrarse en la provincia durante la noche de ayer miércoles y continuaron durante toda la madrugada de manera aisladas, antes del mediodía de este jueves, se produjo un fenómeno que sorprendió a más de un caminante y conductor. Es que, un fuerte chaparrón cayó sobre buena parte del Gran San Juan y, en algunos casos, llegó acompañado por granizo. ¿Cómo está el tiempo en tu zona? Más info en @tiempodesanjuan #lluvia #chaparron #granizo #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Cabe destacar que, hasta la tarde de hoy 8 de enero rige el alerta amarilla por tormentas en las zonas de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento. Además de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Mientras tanto, se prevé que la temperatura máxima llegue a los 27 grados y que, por la tarde y la noche sople viento del sector Sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Ya para mañana viernes, se anuncia una temperatura mínima 16 y grados y una máxima de 27, con algunas tormentas durante la madrugada y el cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada.

